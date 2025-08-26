Madre de estudiante desaparecida de las instalaciones del templo de Dharmasthala llega a Sit







En medio de la controversia que rodea el Caso Dharmasthala, Sujata Bhat, que se había quejado de la supuesta desaparición de su hija, compareció el martes el Equipo de Investigación Especial (SIT) en Belthangady, informó PTI.

Teniendo en cuenta las declaraciones de Bhat, el SIT ha amplificado su investigación sobre el incidente. La investigación del Sit en el caso, que involucra acusaciones de múltiples entierros, asesinatos y violaciones en Dharmasthala, ha atraído una amplia atención pública y política.

Al dirigirse al incidente, los oficiales de SIT confirmaron que Bhat fue convocado como parte de la investigación en curso y aparecieron para interrogar en el caso.

Según los oficiales de policía involucrados en el caso de Dharmasthala, Bhat presentó una queja el 15 de julio de 2025, en la estación de policía de Dharmasthala, alegando que su hija, Ananya, una estudiante de medicina, desapareció del Templo Dharmasthala premisas en 2003.

Después de una revisión, el Director General y el Inspector General de Policía transfirieron el caso al SIT para una mayor investigación.

Después de registrar las declaraciones de Bhat, el Equipo de Investigación Especial (SIT) afirmó que hizo declaraciones contradictorias, informó PTI. Según los informes, dijo que nunca tuvo una hija y que una queja falsa se presentó a instigación de los demás.

Sin embargo, después de Sentarse Reclamaciones, Bhat luego se retractó de su declaración. El caso ha visto múltiples giros, incluidas disputas sobre la existencia misma de Ananya y declaraciones de testigos contradictorios.

Los oficiales de SIT dijeron que el interrogatorio continuará, mientras examinan la evidencia y el testimonio en relación con la desaparición.

La controversia estalló después de que un demandante, más tarde identificado como CN Chinnaiah, fue arrestado por cargos de perjurio, afirmando haber enterrado varios cuerpos, incluidas las de las mujeres con signos de agresión sexual, en Dharmasthala durante un período de tiempo, con las implicaciones que apuntan hacia los administradores del templo local. En un extraño giro de los acontecimientos, el demandante mismo se rindió por presuntos asesinatos, violaciones y entierros en Dharmasthala En las últimas dos décadas.

Alimentando el fuego político al caso, el BJP había protestado contra apuntar al templo. Mientras tanto, el viceministro de Karnataka, DK Shivakumar, había advertido sobre la acción si la queja era falsa.

Veerendra Heggade, el Dharmadhikari, o el custodio del templo, dio la bienvenida a la constitución de la Sit para investigar el caso.

(Con entradas de PTI)





Fuente