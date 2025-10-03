Madras HC desestima una fianza anticipada presentada por el secretario de distrito de TVK, Sathish,







El juez del Tribunal Superior de Madras, N Senthilvkumar, desestimó el viernes la fianza anticipada presentada por Tamilga vettri kazhagam Secretario de distrito N Sathish Kumar que busca la fianza en el caso de Karur Stampede.

El juez planteó preguntas sobre por qué el partido no pudo controlar la mafia, destacando el comportamiento rebelde del cuadro, incluido el alboroto y el daño causado a las propiedades públicas durante la carretera del jefe del partido Vijay.

Además, el defensor del gobierno S Santhosh también presentó nueve primeros informes de información (FIR) registrados contra los miembros del partido, incluido el secretario de distrito, en relación con la destrucción de propiedades públicas, oponiéndose a la concesión del anticipatorio fianza.

La estampida ocurrió el 27 de septiembre durante una manifestación pública dirigida por Tamizhaga Vettri Kazhagam (TVK) jefe y actor Vijay, lo que resultó en la muerte de 41 personas y dejó a varias otras heridas. El evento atrajo a una multitud masiva, y las observaciones preliminares sugirieron que los fallos en la gestión de la multitud contribuyeron al caos.

Mientras tanto, CM Stalin criticó al Partido BJP y al Ministro de Finanzas de la Unión Nirmala Sitharaman por apresurarse a Karur después de la estampida, afirmando que el centro había ignorado a Tamil Nadu durante los desastres anteriores.

Él dijo: «Cuando Tamil Nadu fue golpeado por tres desastres principales, afectando a miles de personas, el Ministro de Finanzas de BJP de la Unión no visitó ni proporcionó fondos. Pero ahora, ella inmediatamente se apresura a Karur. El BJP, que no envió una comisión para los disturbios de los Manipur, ahora a los Incidentes de Gujarat, o no está en el equipo de Kumbh Mela, ahora envía un equipo de Karurur, ahora está en un equipo de Karurur, ahora es un equipo de Kumber a Karurur, ahora es un equipo de Kumber a Kumber a Kumber a Kumber. preocupación genuina por Tamil Nadu, pero simplemente porque las elecciones se presentarán el próximo año «.

Además, agregó: «Ellos (BJP) piensan que pueden ganar algunos político millaje de esto (muertes de estampida de Karur) o úselo para amenazar a alguien. El BJP está en una posición en la que sobrevive chupando la sangre de otra persona «.

Stalin también se dirigió a la AIADMK, acusándolo de apoyar a una parte que descuida los intereses estatales.

Anteriormente, el diputado de Bharatiya Janata (BJP) Anurag Thakur instó al jefe de Tamil Nadu, Mk Mk Stalin, a hacerse cargo de la situación y dirigir a las autoridades preocupadas a proporcionar un informe integral lo antes posible. Thakur fue miembro de la delegación de fines informativos de NDA-BJP que visitó Karur.

En una carta al Ministro Principal, Thakur pidió una investigación detallada sobre el incidente, instando a que el informe incluya un análisis de las causas principales de la tragedia, los arreglos de control de multitudes hechos por las autoridades locales, los fallos identificados hasta ahora y las medidas planificadas por el estado para evitar tales incidentes en el futuro.

