Madonna revela un nuevo álbum de baile el próximo año, Warner Records Return

Virgen está volviendo al ritmo.

La Reina del Pop reveló el jueves que lanzará un nuevo álbum de baile en 2026, y ha renunciado con Warner Records casi dos décadas después de partir del sello. El acuerdo marca una especie de regreso a casa para Madonna, quien comenzó su viaje al estrellato pop en 1982 en la impresión del sello Sire Records, donde permaneció durante los primeros 25 años de su carrera.

«Desde ser un artista que lucha en la ciudad de Nueva York hasta firmar un contrato discográfico para lanzar solo tres singles, en ese momento mi mundo nunca volvería a ser el mismo y, de hecho, eso no podría haber sido más cierto», dijo Madonna en un comunicado. «Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio conmigo. Estoy feliz de reunirme y espero con ansias el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y tal vez provocando algunas conversaciones necesarias».

El álbum de baile aún sin título marcará el primero de Madonna en siete años. Se reunirá con DJ Stuart Price, quien produjo su aclamado álbum de 2005 «Confessions on a Dance Field», en el proyecto.

Se agregaron Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, copresidentes de Warner Records: «Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a Madonna de regreso a Warner. Histórico momento en el círculo completo, uno que la lleva de regreso a la etiqueta donde comenzó todo y reafirma su influencia incomparable, preparando el escenario para una nueva era emocionante de creatividad e impacto «.