Madison Beer, la novia de Justin Herbert: gran evento de barril

Como el ala cerrada de Kansas City Chiefs Travis Kelce y Global Pop Megastar Taylor Swift Continuar alimentando al público Con nuevas cositas sobre su relación de perfil ultra alto, hay otro acoplamiento cruzado entre la NFL y el mundo de la música pop que está volando a mucho padre bajo el radar.

Este involucra al mariscal de campo Chargers de Los Ángeles Justin Herbert27, y la estrella del pop de 26 años Madison Beer, que ciertamente parecía estar saliendo cuando fueron vistos de la mano en un restaurante de West Hollywood de lujo el 6 de septiembre, después de que Herbert fue visto casualmente conversando con el «Hacerte mía«Cantante en el Conjunto de una sesión de video musical en Los Ángeles.

La fecha en Celebrity Hangout Delilah en West Hollywood llegó solo un día, y un vuelo de 11 horas para Herbert, después de que los Chargers pulieron a los Chiefs 27-21 en el segundo «Juego de Brasil» anual de la NFL en São Paulo. Herbert lanzó por tres touchdowns En ese juego sin ninguna intercepción, llevando su temporada a un comienzo prometedor a decir lo menos.

La cerveza puede o no asistir al enfrentamiento de MNF

El lunes, Herbert y los Chargers se enfrentan a los Raiders en Allegiant Stadium en Las Vegas, dando al equipo la oportunidad de abrir su temporada 2-0 por segunda vez en la carrera de siete años de Herbert, y Segunda temporada consecutiva.

En medio de la especulación de que la cerveza asistirá para el Monday Night Football Juego en Las Vegas, los fanáticos ahora están convencidos de que un gran evento que Beer ha planeado para la semana siguiente está diseñada para ayudar a apoyar a Herbert en la apertura de la Semana 3 de Chargers contra los Denver Broncos.

¿Pero la cerveza hará el viaje a Las Vegas para apoyar a Herbert el lunes por la noche? Allá no eran informes de que la cerveza Hizo el viaje a Brasil para el juego de Herbert contra Patrick Mahomes y los Chiefs, pero el tiempo de vuelo de hora y 20 minutos desde la base de la cerveza en Los Ángeles a Las Vegas es mucho más conveniente que las 11 horas que llevan a Jet a Brasil.

Gran evento planeado antes del abridor de hogares de Chargers

Entonces, ¿qué ha planeado la cerveza para el primer juego de la temporada de los Chargers en el Sofo Stadium, el 21 de septiembre?

En un truco promocional inusual, Beer el viernes pasado creó una línea directa telefónica para sus fanáticos Para marcar, y cuando la llamada se conectó, escucharon a la cantante anunciar que su nuevo sencillo, una canción aún no revelada de su próximo tercer álbum de estudio, caerá el 19 de septiembre, el último día de la semana antes del propietario de los Chargers contra Denver.

Los fanáticos respondieron al anuncio con declaraciones de que el apoyo de Beer y el momento de su sencillo están diseñados para elevar el rendimiento en el campo de Herbert a nuevos niveles, con una publicación de que el lanzamiento de un solo lanzamiento pondrá a Herbert en «modo MVP».

La cerveza impulsará a Herbert a ‘estadísticas legendarias’, dicen los fanáticos

«Estadísticas legendarias de Herbert Loading» escribió otro.

Herbert incluso se sumó a los rumores en línea, agregando un «me gusta»Junto con más de 331,000 otros fanáticos, para la última publicación de Instagram de Beer, burlándose del sencillo, «Yes Baby».

Por supuesto, el romance en el aire puede o no tener ningún efecto sobre los resultados que un jugador de la NFL produce en la parrilla.

Mientras Herbert entregó un juego destacado después de ser vistos con cerveza, Kelce no ha sido tan afortunada. En dos juegos desde que anunció su compromiso con Swift, Ha atrapado solo seis pases de solo 10 lanzados su camino.

El domingo, Kelce dejó caer lo que debería haber sido un pase de touchdown, rebotando en las manos de un defensor de los Filadelfia Eagles que corrió 41 yardas con la intercepción.

