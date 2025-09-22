Madison Beer apoya a Justin Herbert en el juego de Chargers

Taylor Swift puede haber omitido a su prometido Travis Kelce’s Sunday Night Football Juego en Nueva York contra los Gigantes, y asistió solo bajo una fuerte seguridad, según los informes, protegido por una barrera a prueba de balas, la semana anterior cuando Kelce’s Los jefes de Kansas City asumieron el Filadelfia Eagles.

Pero otra novia de la NFL de alto perfil de la NFL es no ser tan tímido.

Solo dos días después del lanzamiento de su último sencillo «Sí, bebé» Y el video humeante que acompaña a la canción, la cantante de 26 años Madison Beer fue vista en un tipo diferente de video: uno tomado por un fanático en las gradas en el Sofi Stadium en Los Ángeles cuando Beer asistió a la apertura casera de Los Ángeles Chargers, que terminó en una victoria por 23-20 dura para los Chargers sobre los Diego Broncos.

Desde que eran Primero visto juntos en agosto En Los Ángeles, Beer y el mariscal de campo de 27 años de los Chargers, Justin Herbert, han sido un artículo.

Beer testigos Herbert Lead Chargers Regreso

Beer, una nativa de Long Island, Nueva York, aparentemente estaba en el juego del domingo para apoyar a su nuevo novio, y no estaba haciendo un secreto, apareciendo a la intemperie con uno de sus tops de corte bajo característico.

El mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert, se llevó el mejor comienzo de una temporada en sus seis años de carrera, y el juego del domingo simplemente continuó su racha. Beer habría visto la selección de primera ronda de la primera ronda de los Chargers lideró a su equipo de un déficit de 20-13, golpeando al receptor Keenan Allen por un pase de touchdown de 20 yardas Ate el juego con solo 2:37 restantes.

Luego, después de que la defensa de los Chargers recuperó a Herbert el balón con una secuencia de tres y fuera, el novio informado de Beer marchó a su equipo desde su propia línea de 22 yardas a los 25 de Denver, estableciendo el gol de campo ganador del juego de 45 yardas para el pateador de Los Ángeles Cameron Dicker.

Desde que sale con cerveza, Herbert juega en un nuevo nivel

Las redes sociales han estado llenas de fanáticos que especulan, tal vez irónico, que Herbert ha elevado su nivel de juego desde que comenzó a salir con cerveza. Por supuesto, no hay forma de saber si esa conexión es real. Pero lo que definitivamente se sabe es que Herbert después de tres juegos lleva a la NFL en yardaje de pases con 860.

Ha lanzado seis pases de touchdown contra una sola intercepción mientras completaba el 66.7 por ciento de sus 108 intentos de pase.

﻿Herbert ha llevado a los Chargers a un récord de 3-0, la primera vez desde 2002 que los Chargers han sido invictos durante sus primeros tres juegos. Por supuesto, fueron los Chargers de San Diego en ese entonces, lo que hizo que el comienzo perfecto del equipo durante tres semanas sea el primero en la historia de los Chargers de Los Ángeles.

La cerveza también celebra durante el fin de semana

Beer tuvo una victoria propia para celebrar durante el fin de semana. Su soltero «Sí, bebé»

rastrillado en 1.07 millones de corrientes En la plataforma Spotify en sus primeras 24 horas de lanzamiento el viernes, y ese número fue de hasta 2.3 millones a partir del lunes por la mañana.

El video, que se centra en imágenes vagamente sugerentes de cerveza que pasan por varias rutinas de entrenamiento mientras se bañan con gotas de un rociador, ha superado los 1.02 millones de jugadas de YouTube en sus primeros tres días en línea.

Aunque el juego del domingo fue el primero de 2025 de los Chargers en el estadio Sofi, fueron acreditados como el equipo local para su derrota por la semana uno del campeón defensor de la AFC Kansas City Chiefs, jugado en São Paulo, Brasil. Aparentemente, la cerveza no hizo la excursión a América del Sur para presenciar esa actuación de Herbert en persona.