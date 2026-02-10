Madhya Pradesh: Estampida en el templo Navgrah en Gwaliror; una mujer muerta







Una mujer murió y al menos otras seis personas resultaron heridas en una estampida en el templo de Navgrah en la ciudad de Dabra. Gwalior distrito, Madhya Pradesh, dijeron funcionarios el lunes, informó PTI.

El identificador oficial X de Gwalior PRO mencionó que el incidente ocurrió durante una reunión en el templo. Info lengkap: .. La multitudinaria reunión en el lugar religioso desató el pánico entre los devotos que desembocó en una situación similar a una estampida.

Se ha ido. Una mujer ha sido ingresada en JAH para recibir tratamiento. Al recibir información sobre el incidente, la coleccionista Sra. Ruchika Chauhan llegó al Hospital Apple y al Hospital JAH y preguntó sobre el estado de los heridos y también instruyó a los médicos para que hicieran los arreglos adecuados para el tratamiento. — PRO JS Gwalior (@PROJSGwalior) 10 de febrero de 2026

Una publicación oficial compartida por la Oficina de Relaciones Públicas de Gwalior (PRO) confirmó que, según los informes, una mujer perdió la vida durante el incidente ..

Mientras tanto, otra mujer herida ha sido ingresada en el Hospital JA (JAH) de Gwalior para recibir más atención. tratamientomientras que otros heridos fueron trasladados a instalaciones médicas cercanas en Gwalior.

Al recibir información sobre el incidente, la magistrada del distrito de Gwalior, Ruchika Chauhan, visitó el Hospital Apple y el Hospital JA para evaluar más a fondo el estado de los heridos.

Además, dio instrucciones a los médicos del hospital para que garantizaran los arreglos médicos adecuados y el tratamiento oportuno para todas las víctimas que sufrieron heridas en la estampida. Lihat juga .. Además, el recaudador adicional de Gwalior, CB Prasad, también llegó al lugar del incidente y evaluó la situación.









Fuente