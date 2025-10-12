Madhya Pradesh: el Congreso pide que la CBI investigue la disputa por los jarabes para la tos







El jefe del Congreso de Madhya Pradesh, Jitu Patwari, alegó el sábado que la negligencia del gobierno estatal provocó la muerte de más de 20 niños tras el consumo de un producto «tóxico». jarabe para la tosy buscó la renuncia del ministro de salud y una investigación del CBI sobre las muertes.

Calificándolo de delito de homicidio culposo, también exigió que se registrara una causa contra el controlador de drogas y que se destituyera del cargo al Secretario Principal del Departamento de Salud del estado. Al menos 22 niños de Madhya Pradesh, en su mayoría de Chhindwara, han muerto hasta ahora debido a una presunta insuficiencia renal relacionada con el consumo del jarabe para la tos Coldrif fabricado en Kancheepuram, en Tamil Nadu.

«Exigimos que el Ministro de Salud renuncie inmediatamente y que el Secretario Principal (Salud) sea destituido. También se debe registrar un FIR contra el controlador de drogas y un Oficina Central de Investigación (CBI) se debe pedir la sonda. «Estas muertes no se produjeron debido a ninguna enfermedad, sino que se trata de un acto de homicidio culposo», dijo Patwari. El Ministerio de Salud estatal está actualmente a cargo del viceministro principal del MP, Rajendra Shukla.

