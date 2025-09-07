Madhya Pradesh: Dos adolescentes mueren durante la inmersión de Ganesh Idol







Dos adolescentes se ahogaron después de caer en una corriente durante el inmersión De un ídolo de Lord Ganesh en el distrito Raisen de Madhya Pradesh, dijo la policía el domingo.

El incidente ocurrió alrededor de las 8 pm del sábado en la aldea de Ghatkheda, ubicada a 35 km de la sede del distrito, dijeron.

Cinco adolescentes de la misma familia habían ido a sumergir el ídolo del hogar durante la culminación del festival Ganesh de 10 días, dijo el oficial de la estación de la estación de Umraoganj Shailendra Singh Tomar.

Mientras estaban parados sobre una piedra en el arroyoEl suelo debajo cedió, derribándolos en el agua, dijo.

Algunos aldeanos se apresuraron al lugar y comenzaron los esfuerzos de rescate.

Después de una hora, el cuerpo de Anuj Sahu (16) se recuperó, mientras que Nitin Sahu (17) fue sacado sin responder. Le dieron RCP (reanimación cardiopulmonar) y se llevó a un hospital en Bhopal, donde los médicos lo declararon muerto, dijo la policía.

Los otros tres adolescentes lograron nadar a un lugar seguro, agregaron

