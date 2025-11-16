Madhya Pradesh: Cinco amigos mueren cuando un todoterreno choca contra un camión en Gwalior







En un incidente extremadamente desafortunado ocurrido en el distrito de Gwalior de Madhya Pradesh, cinco jóvenes, todos amigos, murieron en un accidente de carretera el domingo. Los funcionarios, al abordar el horrible accidente, dijeron que el incidente ocurrió en la autopista Gwalior-Jhansi.

La colisión se produjo alrededor de las 6.00 horas cerca del Malwa College, cuando un vehículo Fortuner que circulaba a toda velocidad chocó contra un camión tractor cargado de arena. El impacto entre los dos vehículos fue tan fuerte que ninguno de los ocupantes del interior sobrevivió. Según informó la agencia de noticias, todos los fallecidos eran residentes de Gwalior.

La policía, mientras recibía más información sobre el accidente, dijo: «El Fortuner viajaba de Jhansi hacia Gwalior cuando ocurrió la tragedia. Cuando el vehículo se acercaba a Malwa College, un tractor salió de una curva hacia la autopista. El automóvil, moviéndose a alta velocidad, perdió el control, lo que provocó un impacto catastrófico».

En declaraciones a los medios de comunicación, el DSP Nagendra Singh Sikarwar (Crimen) afirmó además que “la colisión fue tan grave que la mitad del Fortuner quedó aplastada bajo el tranvía, atrapando y matando a los cinco ocupantes al instante”, según lo citado por IANS.

Los restos destrozados subrayaron la intensidad del chocar. Incluso los airbags del coche explotaron con el impacto”, añadió el DSP Sikarwar.

Cuando se le preguntó si el vehículo se conducía precipitadamente, el alto oficial de policía dijo: «Un vehículo como el Fortuner no puede chocar fácilmente hasta un punto irreconocible; indica que se conducía a más de 120 km por hora. Ni siquiera las bolsas de aire pudieron ayudar. Lamentablemente, todos los ocupantes eran jóvenes y menores de 25 años. Algunos de ellos eran los únicos hijos de sus padres».

Tan pronto como la información sobre el accidente llegó a las autoridades, la policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar. Con la ayuda de los aldeanos locales, las autoridades utilizaron herramientas cortantes para sacar los cuerpos de los restos entrelazados del automóvil y el tractor.

Según informó IANS, la operación fue extremadamente dura, ya que la estructura del vehículo quedó casi irreconocible después del impacto. Además, los cadáveres de los fallecidos fueron enviados posteriormente para una autopsia y se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias precisas del accidente.

Los fallecidos fueron identificados como Kshitij, alias Príncipe Rajawat; Kaushal Bhadoria; Aditya Pratap Singh Jadon; Abhimanyu Singh; y otro cuyo nombre aún está por confirmar, informó PTI.

Las investigaciones preliminares revelaron que el grupo, todos amigos cercanos, regresaban de una celebración de cumpleaños en Jhansi, Uttar Pradesh, cuando el accidente ocurrió.

