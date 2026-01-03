Madhya Pradesh: Bhagirathpura afectada por un brote de diarrea; 10 muertes reportadas







El alcalde de la ciudad, Pushyamitra Bhargava, dijo el viernes que recibió información sobre 10 muertes debido a un diarrea Brote causado por agua contaminada en el área de Bhagirathpura de la ciudad.

Sin embargo, los vecinos han afirmado que 15 personas han muerto a causa de la crisis sanitaria. El departamento de salud no ha confirmado esta afirmación.

«Según datos del departamento de salud, cuatro personas han muerto debido al brote de diarrea en Bhagirathpura. Sin embargo, he recibido información sobre 10 muertes debido a este brote», dijo Bhargava.

A una pregunta sobre sospechosos cólera propagado en la zona, el alcalde dijo que sólo el departamento de salud podría proporcionar información al respecto.

Más de 1.400 personas se han visto afectadas por vómitos y diarrea en Bhagirathpura durante los últimos nueve días.

Un funcionario del departamento de salud, citando la situación hasta el jueves por la noche, dijo que 272 pacientes fueron ingresados ​​en hospitales de la zona, de los cuales 71 fueron dados de alta.

El funcionario dijo que 32 de los 201 pacientes actualmente hospitalizados se encuentran en tratamiento en unidades de cuidados intensivos.

Fuga del inodoro

El director médico y de salud (CMHO), el Dr. Madhav Prasad Hasani, dijo el jueves que los informes de pruebas de laboratorio de una facultad de medicina de la ciudad habían confirmado que el agua potable de la localidad estaba contaminada debido a una fuga en una tubería.

Las autoridades dijeron que se encontró una fuga en la tubería principal de agua potable. tubería de suministro de agua cerca de un puesto de policía en Bhagirathpura, en un lugar sobre el cual se había construido un retrete. Afirmaron que la fuga del inodoro provocó contaminación.

El secretario jefe adicional, Sanjay Dubey, dijo: «Estamos examinando de cerca toda la tubería de suministro de agua potable en Bhagirathpura para determinar si hay alguna fuga en otros lugares». Dijo que después de la inspección, el jueves se suministró agua limpia a los hogares en Bhagirathpura a través de la tubería, aunque como precaución, se recomendó a la gente que use el agua para beber solo después de hervirla.

Mientras tanto, el Ministro Principal, Mohan Yadav, ordenó medidas disciplinarias contra altos funcionarios de la Corporación Municipal de Indore, incluido el traslado inmediato de un comisionado adicional de la ciudad.

La familia rechaza la compensación

Un niño nacido después de 10 años de fervientes oraciones y votos murió a los pocos días debido a la contaminación del agua que se ha cobrado varias vidas.

La familia afirma que ha rechazado la indemnización del gobierno por la muerte del niño. El gobierno ha anunciado una donación graciable de R2 lakh cada una a las familias de las personas fallecidas.

Un silencio inquietante reinaba en un callejón del marathi Mohalla de la zona de Bhagirathpura, donde vivía Avyan Sahu, de seis meses, con su familia.

1400

Nº de personas afectadas

El primer ministro Modi guarda silencio sobre las muertes: Congreso

El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, dijo el viernes Primer Ministro Narendra Modi sigue pregonando la Misión Jal Jeevan pero guarda silencio sobre las muertes causadas por el agua contaminada en Indore. Alegó que “el gobierno de Modi y el BJP no proporcionaron ni agua potable ni aire limpio al país”.

«Esta es la misma ciudad de Indore que obtuvo el título de ‘Ciudad más limpia’ por octava vez consecutiva en la encuesta Swachh Sarvekshan del gobierno central. Es una situación vergonzosa que, debido a la incompetencia del BJP, la gente aquí esté desesperada por tener agua potable», dijo Kharge en una publicación en hindi en X.

líder del congreso Rahul Gandhi apuntado el gobierno bimotor del BJP y dijo que el primer ministro Modi siempre guarda silencio cuando mueren los pobres. Gandhi alegó que Madhya Pradesh se ha convertido en el epicentro de la mala gobernanza y citó varios casos de víctimas supuestamente debidas a los jarabes para la tos, la mala higiene en los hospitales gubernamentales y ahora al agua contaminada.

“En Indore no se distribuyó agua, sino veneno, y la administración permaneció en un profundo sueño”, dijo en una publicación en X.





