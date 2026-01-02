Madhya Pradesh: 200 loros encontrados muertos en Khargone; se descarta la gripe aviar







Al menos 200 loros han muerto a orillas del río Narmada Río en el distrito Khargone de Madhya Pradesh debido a una intoxicación alimentaria, dijeron funcionarios el viernes.

Los cadáveres fueron encontrados en los últimos cuatro días cerca de un puente acueducto en la orilla del río en el área de Badwah, y un informe post-mortem descartó la gripe aviar como la causa, dijeron.

Algunos loros estaban vivos durante las operaciones de rescate, pero la toxicidad de la comida fue tan severa que murieron poco después, dijo el guardián de vida silvestre del distrito, Tony Sharma.

Las muertes provocaron pánico en la zona tras una sospecha de gripe aviar, pero los exámenes veterinarios no encontraron rastros de la infección. Los funcionarios del departamento forestal prohibieron la alimentación cerca del puente del acueducto y desplegaron personal en el sitio para una aplicación estricta.

Se enviaron muestras de vísceras de las aves a Jabalpur para un examen más detenido, dijeron las autoridades.

Según funcionarios del departamento veterinario, la intoxicación alimentaria y una dieta inadecuada han provocado que fallecidos.

Equipos de los departamentos veterinario y forestal, así como del ala de vida silvestre, han estado monitoreando el área durante los últimos cuatro días después de haber sido alertados por los residentes.

La veterinaria Dra. Manisha Chauhan, que realizó las autopsias, dijo que se encontraron síntomas de intoxicación alimentaria en los loros, sin indicadores de gripe aviar.

La gente a menudo, sin saberlo, alimenta a las aves con alimentos que resultan fatales para sus sistemas digestivos, dijo.

El doctor Suresh Baghel, oficial de extensión veterinaria, dijo que se encontraron arroz y pequeños guijarros en los estómagos de las aves muertas.

Prima facie, las muertes parecen estar relacionadas con incorrecto alimentación, dijo, citando la exposición a pesticidas al alimentarse en campos rociados y al agua del río Narmada como factores contribuyentes.

Los visitantes al puente que alimentaron a las aves con comida cocinada o sobrantes pueden haber resultado fatales, dijeron las autoridades.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente