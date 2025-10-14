Madgic Distribution presenta las primeras ventas de la serie animada ‘Emerald’

Distribuidor francés de contenidos infantiles. Distribución mágica (anteriormente APC Kids), ha marcado su debut en MipJunior con la venta de la nueva serie animada “Emerald” a Knowledge Canada, Mediacorp Singapore y Noga Israel.

Adaptado de la exitosa serie de libros de Harriet MuncasterLa serie de 18 x 11′, que incluye un especial de 22′, es producida por una empresa independiente del Reino Unido. Medios de comunicación Kelebek para Sky Kids Reino Unido

Dirigido a niños de 4 a 7 años, gira en torno a la titular Esmeralda, una sirena, cuya vida da un giro dramático cuando su madre se casa con el Rey Sol, convirtiéndola en princesa. La sigue mientras navega por una nueva vida que es drásticamente diferente de su vida con su padre y su novia encima de su restaurante.

Para ayudarla a enfrentar los desafíos de una familia mixta que incluye una hermanastra princesa, están Theodore the Sea Unicorn y Shelly the Sea Turtle, quienes también brindan un alivio cómico.

“Emerald” es una serie complementaria de la serie animada 2D de Kelebek Media “Isadora Moon” (48 x 11′ + 2 x 22′), que también se basa en el fenómeno editorial global creado y escrito por Muncaster.

La serie de libros originales “Isadora Moon”, sobre una niña mitad hada, mitad vampiro que abraza su identidad singular, ha vendido más de siete millones de copias en todo el mundo en 42 idiomas diferentes. Madgic Distribution posee los derechos de distribución mundial de la serie, excluyendo el Reino Unido, Estados Unidos e Italia.

Dijo Lionel Marty, director general y fundador de Madgic Distribution: «La serie de libros ‘Emerald’ de Harriet Muncaster es muy querida por los niños de todo el mundo y estamos entusiasmados de haber vendido el programa a emisoras clave en Canadá, Singapur e Israel. Estos acuerdos han puesto en marcha las ventas internacionales y esperamos incorporar más socios durante mipcom.”

Madgic Distribution cuenta con una creciente cartera de propiedades infantiles y familiares de alto perfil que incluyen series animadas “Jade Armor”, “Angelo Rules” y programas de acción en vivo como “High Hoops”, “Hawa & Adam” y “Showkids”. Madgic Distribution también alberga su propia productora, Zephyr.

Fundado en 2022 y dirigido por Jean-Michel Spiner, Madgic Group, con sede en París, produce series y largometrajes de animación a través de sus filiales 2 Minutes y Label Anim, así como documentales de televisión sociales, científicos e históricos a través de su marca de no ficción, Label News. Madgic también ofrece servicios de animación a través de los estudios de 2 Minutes en París, Angulema, la Isla de la Reunión y China. Su experiencia técnica incluye animación 2D y 3D, así como el desarrollo de software interno.

Madgic Group ha producido 270 horas de animación y 110 horas de documentales para numerosas emisoras, entre ellas National Geographic, PBS, TF1, France Télévision, Canal +, M6 y Arte. Sus programas están disponibles en las principales plataformas de streaming y en los principales canales de televisión como ZDF, NHK, RTVE, Discovery, SBS y Foxtel.

MipJunior se presentó del 11 al 12 de octubre en Cannes.