Madelyn Cline en ‘Outer Banks’ finalizando, el embarazo de Sarah y las comedias románticas

Madelyn Cline es una «chica somnolienta», comprensiblemente así. Este verano, ha tenido dos películas masivas, primero, la muy esperada «Sé lo que hiciste el verano pasado«Y segundo, el romance de primer video»El mapa que te lleva. » Cuando salió este último, ella regresó a Charleston para filmar la quinta y última temporada de «Bancos exteriores. «
«Creo que a veces manejar todo es un poco difícil. Esa es mi culpa. Definitivamente necesito un asistente: mi anillo de Oura dice que necesito hacerlo mejor, principalmente con dormir y cuidarme», dice Cline durante una entrevista de Zoom. «Se trata de aprender a hacer malabarismos con todo, al tiempo que me prioriza. A veces siento que estoy constantemente poniéndome al día. Centrarme en el medio de todo ha sido un poco difícil. Como cualquier cosa, más tiempo pasa el tiempo, mejor me doy.
Actualmente, está en medio de los «bancos exteriores» y probablemente filmará hasta diciembre o enero de 2026, dependiendo de si las tormentas retrasan o no la producción. Durante nuestra conversación, discutimos su año muy ocupado, ya sea que se tome un tiempo libre, jugando embarazada Sarah Cameron en la temporada 5 y el emparejamiento «Obx» que espera no es fin de juego.
Has estado yendo sin parar. ¿Cómo manejas todo esto?
Disparar «Outer Banks» siempre es muy exigente físicamente, y no siento que tenga mucho tiempo para mí, que es algo que me encanta. Me encanta poder pasar el tiempo solo o estar tranquilo y recargado, y ese definitivamente no ha sido el tema de este año hasta ahora. Pero en última instancia ha sido muy satisfactorio, y es una gran lección para renunciar a cualquier necesidad o querer controlar los resultados o situaciones. Simplemente no puedo, lo que creo que siempre es una muy buena lección de vida a la que volver. Principalmente estoy realmente cansado. ¡Siempre he sido una chica muy somnolienta!
Comencemos con «el mapa que te lleva». ¿Qué te hizo decir que sí a esto?
La primera vez que lo leí, me hizo sollozar sin control. Pensé que la historia era muy, muy hermosa, y estaba realmente apegada a Heather y Jack. Pero amo un buen romance, amo una buena historia de amor, y creo que la suya es realmente especial.
KJ APA es excelente como Jack, y su química es excelente. ¿Cómo te fue para encontrar ese vínculo?
Sabía por nuestra química, decía que KJ era Jack, y ese era el primer paso. Y luego, una vez que llegamos allí, el paso dos fue vivir en estas aventuras en las que estaban estos personajes. La línea entre la realidad y las historias comenzó a ponerse un poco borrosa, y también nos estábamos dando a la experiencia y al viaje. Creo que fue cuando sabía que las cosas estaban funcionando. Sentí que la energía era una especie de conspiración con nosotros. La experiencia en sí fue especial, y es difícil para eso no traducir.
¿Cómo te sentiste por el final?
Personalmente amo un final ambiguo. Me gusta llorar, me gusta sollozar. Me gusta entrar en una espiral descendente para la catarsis. Creo que un final que no es definitivo es más personal porque puedes superponer tus propios pensamientos y sentimientos. También era un gran admirador de un final alternativo que era aún más ambiguo. Hubo un montón de conversaciones sobre cuánto nos inclinamos a la imaginación. Estaba completamente en la esquina de la estación de imaginación.
Entonces, ¿existe la posibilidad de que podamos obtener una secuela?
Hemos bromeado al respecto, en realidad. Y Marty Bowen, uno de nuestros productores, en broma me ha dado una trama. No quiero estropearlo, pero es realmente divertido. Se inclina más en el «com» que «Rom».
Dijiste antes: «La nostalgia está sobrevalorada». ¡Pero «Sé lo que hiciste el verano pasado» fue nostálgico para muchos de nosotros!
«Sé lo que hiciste el verano pasado», aunque es una secuela de Legacy, todavía es una propia. También le trajeron un campamento tan increíble. Fue muy divertido disparar.
¿Cómo te sientes ahora que está fuera del mundo? ¿Lees reseñas?
A veces tengo curiosidad y tal vez busque algunas críticas. Si me siento un poco odioso, tal vez incluso lea los malos. En última instancia, lo que amo es que las personas son muy, muy apasionadas por lo que les gusta y lo que no les gusta. Tienen opiniones, y todos tienen derecho a eso.
Tienes escenas con Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. ¿También tienes tiempo con Jennifer Love Hewitt en el set?
En realidad, no. La conocí por primera vez en el estreno. Algunos de nuestros días se superpusieron, pero fuimos como pasar barcos en la noche. Estábamos en un horario tan apretado. Todo estaba tan en secreto, especialmente nuestros miembros del reparto heredado: Super Top Secret. Era tan dulce que me acerqué a ella en el estreno y pensé: «¡Hola, mamá. Madre!»
¡Ese final también está configurado para una secuela, con la mayoría de las mujeres sobreviviendo! ¿Has hablado de cómo sería eso?
No, no hemos hablado de eso en absoluto. Nos hemos reído bien, y hemos hablado de lo que sería divertido o genial pero no oficialmente.
¿Puedo hacer una pregunta de la trama: dónde estaban los padres de Danica y Ava (Chase Sui se maravillas) al final? ¿Por qué nadie no los recogió en el hospital?
¡No sé! Al menos los padres de Danica estaban en su primera despedida de soltera. Los padres eran una especie de ocurrencia tardía.
Ok, vamos a sumergirnos en «bancos exteriores». La producción ha comenzado en la temporada 5. ¿Se siente diferente, sabiendo que estás filmando la última temporada?
Además de lo obvio de cuánto han cambiado las cosas, definitivamente ya es diferente. Pero sabiendo que este es el último paso, definitivamente hay algo de nostalgia. Definitivamente hay algo de energía agridulce.
¿Hay un salto de tiempo?
En realidad no. Recogemos poco después de que termine la temporada 4. Tenemos un gran salto en los cinco, pero al igual que las temporadas anteriores, todo sucede en tan poco tiempo; Parece que sería esta gran aventura de meses, pero en realidad no lleva tanto tiempo en absoluto. Creo que este sigue la misma fórmula.
Al final de la temporada 4, Sarah descubre que está embarazada. ¿Qué puedes decir sobre su viaje esta temporada?
Bueno, no llevo un bulto de bebé. Todos dicen: «¿Dónde está el bebé?» No sé. No estoy saltando sobre las paredes y me arrojan de la parte posterior de los botes y corren a toda velocidad a toda velocidad de los malos en un bulto de silicona. Cuando dije que sí a esta historia, esa era mi única estipulación: «Por favor, no me hagas eso en el calor de verano de Carolina del Sur». La mayor parte de julio, el índice de calor fue de 100-116.
¿Cuándo te dijeron el final?
He sabido desde el principio la forma en que querían terminar, no la conclusión completa, pero recuerdo cuando estábamos disparando por primera vez la temporada 1, pregunté [co-creator] Jonas Pate Si sabían cómo terminaba la historia, y en muy amplios golpes, tres oraciones, me dijo.
Hablemos de los romances del programa. Con Rudy Pankow desaparecido, la gente realmente espera que Rafe (Drew Starkey) y Kiara (Madison Bailey) se reúnan. ¿Cómo te sientes al respecto?
Odio eso. Realmente no quiero callar a nadie, pero en realidad creo que eso es realmente asquera. El hecho de que haya un solo personaje no significa que tenga que ser con nadie, especialmente no con el hermano mayor psicótico. ¡Pero tal vez solo soy yo! Entiendo: yo también soy una chica que mira y dice: «Puedo arreglarlo». Lo entiendo. He estado allí. Todos hemos estado allí. Pero no creo que Rafe Cameron sea para Kiara. Ella se merece mejor. Se merece un terapeuta.
Realmente me gusta que dijiste solo porque es soltera, no significa que deba ser emparejada.
¡Eso es algo que realmente no me gusta! A veces, solo porque hay una sola chica, nos negamos a tratar de pasar la prueba de Bechdel. Tanto le ha pasado. Ha pasado por mucho, y para lanzarla a una historia de relación, creo que minimiza toda la exploración del dolor y básicamente todo su arco. Kiara siempre ha sido un personaje tan fuerte, y me encanta verla explorar entrar en su poder. Sé que hay cargadores, siguen diciéndolo, ¡seguimos diciendo que no!
¿Tomarás un descanso después de «Outer Banks»?
Digo que lo haré, pero también, si estoy sentado y está demasiado tranquilo durante demasiado tiempo, siento que necesito encontrar un trabajo.
Esta entrevista ha sido editada y condensada.