Mad World: Somos uno, lo hacemos







Nong Fah, una joven de Tailandia, se ha convertido en toda una sensación en su país por su inusual estado civil ¡Un triángulo amoroso con un par de hermanos gemelos! Sin embargo, los tres están de acuerdo con el acuerdo. Ahora vive con ellos y está pacíficamente contenta de vivir con los gemelos, que se llaman Sing y Suea.

Este romance poco convencional comenzó cuando Fah, que entonces estudiaba en la universidad, empezó a trabajar como camarera en un restaurante para mantenerse económicamente. Un día, los gemelos visitaron el mismo restaurante con algunos amigos. Le sugirieron a Fah que les diera su número a los gemelos, lo cual ella no hizo al principio.

Un mes después, los gemelos volvieron al restaurante y empezaron a hablar con Fah. Intercambiaron sus datos de redes sociales y comenzaron a hablar en línea. Fah conversó con ambos simultáneamente y supuestamente desarrolló sentimientos por ambos.

Ambos hermanos trabajan en la agricultura y su origen pobre no molesta a Fah. Ella les ayuda a gestionar sus finanzas. También les ha ayudado a abrir cuentas bancarias para realizar un seguimiento de sus ahorros. Los gemelos supuestamente no se ponen celosos y son apacibles.

Fah dice que al principio sus familias no aceptaban su relaciónpero vinieron más tarde. Su video viral de TikTok también tuvo respuestas mixtas, algunos criticaron el montaje y otros apoyaron su valentía. La pareja también se ha visto inundada de acuerdos de marca, pero quieren centrarse primero en sus carreras y relaciones.

¿Morirás conmigo?

Foto/Salida Internacional

Philip Nitschke, el médico australiano detrás del Sarco Pod, un dispositivo de muerte asistida que se volvió viral hace un tiempo después de que lo usara una mujer de 64 años, presentó un nuevo invento. Esta vez, un modelo más grande habilitado para IA diseñado para ayudar a las parejas a morir juntas. El nuevo invento, llamado “Double Dutch Sarco”, es lo suficientemente grande como para albergar a dos personas que deben presionar un botón al mismo tiempo para activar el dispositivo. Además de su tamaño, el dispositivo sustituye el papel de un psicólogo por AIque realizará la evaluación psiquiátrica del usuario antes de que se suicide. Ahora su futuro depende de las autoridades de Suiza, donde tienen su sede.

El Buda regresó a casa.

Foto/Odditycentral

Filou, el gato de una pareja francesa, extrañamente regresó a casa cinco meses después de escapar de vacaciones en España. Filou apareció en un pueblo cercano a su casa, cruzando 250 kilómetros y una frontera internacional. Filou tomó un gran desvío, eh.

Sufriendo de doble éxito

una mujer de la Reino UnidoMary Rich, ha iniciado un GoFundMe para financiar sus cirugías de reducción de senos, luego de afirmar que su gran busto no le permite vivir y trabajar cómodamente. Mary explica: «Odio mis senos. Imagínate tener dos bolsas de azúcar agobiándote». La cirugía costará 10,56,651 rupias para reducir el tamaño de su pecho. Actualmente, reclama alrededor de 1.61.516 rupias al mes en prestaciones para mantenerse, ya que le resulta demasiado difícil trabajar con su enfermedad.

