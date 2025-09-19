París, en vivo – Presidente francés, Emmanuel Macrony su esposa planea presentar evidencia científica a los tribunales de los Estados Unidos para demostrar que Brigitte Macron No nacido como hombre alias una mujer genuina, dijo el abogado que los representó en la demanda Buena contaminación Reportado The Guardian, Viernes 19 de septiembre de 2025.

La pareja presentó una demanda en julio contra Candace Owens, un influencer de derecha y su negocio, con acusaciones de ataques continuos de difamación para mejorar sus perfiles de plataforma de medios, para obtener más audiencias y ganar dinero.

El año pasado, Owens dijo que «arriesgaría toda su reputación profesional sobre el hecho de que Brigitte Macron era en realidad un hombre» llamado Jean-Michel Trogonneux, y desde entonces ha seguido fortaleciendo las falsas afirmaciones, incluso en la serie de podcast de ocho partes.

El abogado de Macron, Tom Clare, del bufete de abogados Clare Locke, quien ha ganado varios casos de difamación de alto nivel, dijo la fama de podcasts bajo fuego en BBC Que Brigitte Macron sintió que el reclamo era «muy inquietante» y era una «distracción» para el presidente francés.

Clare dijo: «El testimonio de expertos saldrá y será científico». No reveló cómo era el testimonio, pero dijo que la pareja estaba lista para demostrar completamente, «tanto en general como específicamente», que la afirmación no es cierta.

«Este es un proceso que debe vivir abiertamente», dijo. «Pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para enderezar esto». Añadió que se mostrarán fotos de Brigitte que están embarazadas y criando a sus hijos.

La demanda de Macron declaró que Trogonneux era el hermano mayor de Brigitte y vivía en Amiens, North Francia, donde creció con Brigitte y otros cuatro hermanos. Asistió a la inauguración del presidente Emmanuel Macron en 2017 y 2022.

Brigitte Macron, 72 años, 24 años mayor que su esposo, a quien conoció en un taller de teatro que celebró en la escuela secundaria de su esposo. Tiene tres hijos de matrimonios anteriores, que nacieron en 1975, 1977 y 1984, y siete nietos.

Afirma que nació como hombre primero viral en Francia en 2021. Brigitte y Tognneux ganaron el caso de difamación de dos bloggers, Amandine Roy y Natacha Rey, pero el tribunal de apelaciones decidió que el caso no estaba de acuerdo con la defensa de la ley de difamación.

Brigitte Macron y su hermano han llevado este caso al más alto tribunal de Francia. La demanda contra Owens lo acusó de «ignorar todas las pruebas creíbles que negaron sus afirmaciones y apoyaron el uso de plataformas por teóricos de la conspiración y perpetradores de difamación que habían sido probados».

El abogado del influencer ha respondido a una moción de rechazo, con la razón por la cual el caso no debe presentarse en Delaware, donde se estableció el negocio, porque no estaba relacionado con ellos. Owens insistió en que permaneció en su acusación.