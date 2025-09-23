Macron declaró oficialmente que Francia reconoció a Palestina como un país en las Naciones Unidas

Nueva York, Viva – Presidente Emmanuel Macron estado Francés reconocido oficialmente Palestina como nación.

Leer también: Prabowo invita al mundo a poner fin a la tragedia en Gaza: la solución de dos países trae paz



Macron entregó el reconocimiento cuando se convirtió en coanfitrión de los dos países (cumbre) para dos países para la solución israelí-palestina en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el lunes.

«Ha llegado el momento. Por eso, según el compromiso histórico de mi país con el Medio Oriente, por la paz entre Israel y Palestina, es por eso que afirmo que hoy Francia reconoce el estado palestino «, dijo Macron.

Leer también: Palestina abrió oficialmente la embajada en Inglaterra después de que su país fue reconocido





Ilustración – Bandera palestina

Macron dijo que Palestina e Israel vivían en múltiples soledad. Según él, la soledad de Israel después de una pesadilla histórica el 7 de octubre de 2023 y la soledad de los palestinos que fueron arrinconados en medio de una guerra interminable.

Leer también: ¡Se agrupó un reconocimiento de Palestina, Prabowo: RI está listo para proporcionar fuerzas de mantenimiento de la paz!



Según él, ahora el momento adecuado reconoce a Palestina como un país porque, si no ahora, habrá una peor posibilidad, como el sacrificio de más civiles, la expulsión del pueblo de Gaza a Egipto, la anexión de Cisjordania, hasta la muerte del rehén de Hamas.

«Ha llegado el momento porque puede suceder lo peor, el sacrificio de más civiles, la expulsión del pueblo de Gaza a Egipto, la anexión de Cisjordania, la muerte de los rehenes detenidos por Hamas o los hechos en el campo que pueden cambiar la situación no se recuperan allí», explicó.

«Es por eso que esta es la razón por la que subyace a por qué hoy, en esta sala, debemos abrir el camino para la paz», agregó.

Macron declaró que en esta cumbre, hasta 142 países propusieron la paz y también contactó para estar listo para ser retenido.

«Es hora de no haber cuestionado la existencia del Estado de Israel. Eso está claro. Ha llegado el momento de defender la justicia para el pueblo palestino y, por lo tanto, reconocer al estado palestino, un país, vecino de Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén», dijo.

Reconocimiento francés del estado palestino en la cumbre PBBLa primera hablada de Macron.

«He hablado con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas … reitero al presidente Abbas sobre mi intención de reconocer al estado palestino el lunes el día después de mañana en Nueva York», dijo Macron a través de su cuenta X el viernes 19 de septiembre (Ant) (Ant).