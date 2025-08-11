Macezó a PSBS Biak, el entrenador Arema FC elogia el arduo trabajo de los jugadores

Malang, Viva – Entrenador Arema fc Marcos Santos Elogiando el arduo trabajo de los jugadores por poder desempeñarse bien, mientras asegura tres puntos después de derrocar Ambos psbs con un puntaje de 4-1 en el partido Súper liga En el estadio Kanjempuan, Malang Regency, Java Oriental, lunes 11 de agosto de 2025.

«Primero, agradezco a los jugadores por lo que están haciendo. Los jugadores son todos compactos», dijo Marcos en una sesión de conferencia de prensa después del partido en el estadio Kanjempuan.

Según él, el resultado positivo de hoy es una forma de realización de la promesa entre él y los jugadores de trabajar duro para ganar el partido, para proporcionar felicidad a Aremania y Aremanita.

Por lo tanto, la victoria de hoy es un buen comienzo para recuperar resultados positivos en los futuros partidos.

«No se puede continuar, pero continuamos trabajando duro para hacer felices a los partidarios», dijo.

Además, Marcos declaró que la victoria también era una señal de que el vestuario de Arema FC estaba en buenas condiciones.

Los jugadores de Arema FC celebran a Gol Dalberto Foto : Instagram @aremafofficial

La relación entre el jugador y el equipo de entrenamiento y el funcionario que dijo era armonioso. Además, los partidarios continúan brindando apoyo desde que llegó a Malang.

«Llegué hasta dejar que mi esposa e hijos continúen recibiendo el apoyo de los seguidores, los jugadores y los equipos de entrenamiento. Estoy feliz de estar aquí», dijo.

Sin embargo, el entrenador brasileño pidió a los jugadores que no estuvieran fácilmente satisfechos, porque la liga aún es larga.

«Todos continuaremos trabajando duro», dijo.

Mientras tanto, el jugador de Arema FC Adi Satryo dijo que esta victoria fue una inyección de entusiasmo para mirar el partido por delante.

«Esta es una buena capital para el equipo de Arema, porque la liga aún es larga. Espero que aún podamos desarrollar nuevamente», dijo Adi.

Cuando se le preguntó sobre su debut con Arema FC, Adi afirmó haber sentido inseguro, pero sus colegas dieron apoyo.

En última instancia, esto fue capaz de aumentar su confianza para funcionar bien en esta pelea.

«Me ayudaron a ser liberado de la carga, amo mi calma, tal vez esa fue la razón por la que podría permanecer y asegurar el objetivo», dijo. (Hormiga)