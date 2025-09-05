Macaulay Culkin dice que John Candy notó al padre ‘monstruo’ en el tío Buck

Antes de que «casa solo» se volviera Macaulay Culkin En un ícono de actor infantil, fue «Tío Buck«(Lanzado en los cines un año antes) que primero puso a la joven estrella en el mapa. La comedia dirigida por John Hughes fue encabezada por John Candy como un soltero imprudente que se ve obligado a cuidar a sus sobrinas y sobrinos. En el nuevo documental «John Candy: I ​​Like Me», que abrió el Festival Internacional de Cine de Toronto, Culkin recuerda la amabilidad de Candy en el set y revela que Candy fue una de las primeras personas en notar que hubo problemas para prepararse en casa.

«Creo que es por eso que esa es una de mis actuaciones favoritas, porque creo que se puso mucho de sí mismo», dice Culkin (a través de Entretenimiento semanal). «[Most actors] No sé cómo o no me gusta trabajar con los niños … son difíciles de trabajar, pero John siempre fue realmente amable y muy bueno. Mostró mucho respeto. Cuando tienes ocho años, realmente no obtienes respeto, ya sea en un lugar de trabajo o simplemente de adultos y adultos en general. Te sentiste invitado «.

«Creo que siempre tuvo ese gran instinto», continuó Culkin. «Creo que él vio. Escuche, incluso antes de que la ola se acosara y las cosas de ‘casa sola’ estuvieran sucediendo, no era difícil ver lo difícil que era mi padre. No era ningún secreto. Ya era un monstruo. De repente, la fama y el dinero llegó, y se convirtió en un monstruo infame. ¿Ya no era un buen tipo? Está bien.'»

Culkin dijo que la decisión de Candy de seguir registrando a su coprotagonista mucho más joven era «un testimonio del tipo de hombre que era» y que «solo lo estaba cuidando» en el set.

«No sucede tan a menudo. En realidad sucedió menos a medida que pasaba el tiempo», concluye Culkin. «Desearía tener más de eso en mi vida. Es importante que lo recuerdo. Recuerdo que a John me preocupaba cuando no mucha gente lo hizo».

Tanto Macaulay Culkin como su hermano, el ganador del Oscar Kieran Culkin, han estado abiertos durante mucho tiempo sobre su difícil padre. El primero le dijo don en 2020 que «no queríamos ir con mi padre» cuando su madre solicitó la custodia de los niños durante su separación matrimonial. Macaulay apareció en un episodio de la Podcast «Sibling Revelry» A principios de este año, criticó el comportamiento «narcisista» de su padre mientras alimentaba el éxito de Hollywood de sus hijos.

«Uno de mis primeros recuerdos de él [is thinking]»Cuando sea mayor, así es como no voy a estar con mis hijos», recordó Macaulay.

«John Candy: I ​​Like Me» se estrena el 10 de octubre en Amazon Prime Video.