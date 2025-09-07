Macau Roll 5-0, Erick Thohir le pidió al equipo nacional U-23 indonesio que piense de inmediato en Corea del Sur

Sidoarjo, Viva – Presidente de PSSI Erick thohir declaró una gran victoria por 5-0 para el equipo nacional indonesio U 23 arriba Equipo nacional de Macao Como valiosa capital y viceversa, el partido contra el equipo nacional de Corea del Sur en los clasificatorios de la Copa Asiática U-23 2026 se convirtió en un partido decisivo.

Leer también: Confesión honesta del entrenador de Macao después de ser aplastado por el equipo nacional indonesio U-23



«5-0 es sin duda un buen número, tres puntos. Pero más tarde el partido que determina nosotros contra Corea del Sur, seguro», dijo Erick a los periodistas después del partido indonesio contra Macao en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, Java Oriental, el sábado por la noche.

Aludiendo al papel del entrenador indonesio U-23 Gerald Vanenburg, Erick enfatizó que PSSI estaba construyendo un sistema de entrenamiento escalonado.

Leer también: No se apresure a la euforia, el verdadero oponente del equipo nacional indonesio acaba de llegar: ¡Líbano!



Dijo que actualmente había un director técnico con un contrato de cuatro años y un entrenador que también fue contratado durante dos años. Según él, la consistencia del concepto de formación y juego debe mantenerse para que no cambie.

Agregó que el objetivo a largo plazo del desarrollo del equipo nacional fue los Juegos Olímpicos 2028. Por lo tanto, los resultados en la Copa Asiática U-23 este año no fueron el principal punto de referencia.

Leer también: La fuerte advertencia de Vanenburg después del equipo nacional indonesio U-23 mató a Macao





El jugador del equipo nacional U-23 indonesio, Arkhan Fikri, celebra un gol contra Macao Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

«Debemos ser pacientes, hay un riesgo nuevamente. Pero los resultados de ayer en AFF son bastante buenos», dijo.

En cuanto al equipo nacional senior, Indonesia luchará contra el Líbano en el partido de perfeccionar jugadores y materiales de evaluación antes de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.

Espera que los jugadores del equipo nacional de Indonesia senior maximicen el partido contra el Líbano.

Indonesia U23 ganó 5-0 sobre Macao en el segundo partido de los clasificatorios de la Copa Asiática del Grupo J U-23 2026, lo que llevó a Garuda Muda al segundo lugar en el Grupo J.

Indonesia está a dos puntos detrás de la parte superior de la clasificación, Corea del Sur, que recolecta 6 puntos.

Solo los campeones del grupo que califican automáticamente a las finales de la Copa Asiática U-23 2026, además de las cuatro mejores altas de todos los grupos. (Hormiga)