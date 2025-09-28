Macao Roadshow 2025 se celebró nuevamente en la ciudad de Gandaria, sirviendo una cultura y culinaria impresionantes

VIVA – Después de un gran éxito el año pasado, Roadshow de Macao Listo para regresar para sorprender a los ciudadanos de Yakarta. Este año, el evento se llevó a cabo en el centro comercial de Atrium Gandaria City, la planta baja, del 9 al 12 de octubre de 2025. El roadshow que no fue solo una exposición fue diseñada para inspirar a los turistas a planificar un viaje memorable a AsustadoMientras presenta experiencia cultura inmersivo.

Levantando a Macao como destino recorrido La clase mundial, las exposiciones destacan la combinación única de la cultura oriental y occidental, el rico patrimonio histórico y las atracciones modernas que no son menos interesantes. Además, los visitantes pueden disfrutar culinario Macao típico que es delicioso y siente el entretenimiento típico de esta ciudad. Este año, Macao Roadshow también destaca la reputación de Macao como destino musulmán con una variedad de opciones de comida halal y experiencia turística inclusiva para los visitantes internacionales.

Llevando el colorido tema de arte de píxeles, el evento es más animado con actividades interactivas, como viajes exclusivos para máquinas de muñecas, fotomatones digitales y simuladores de «movimiento formular». Los visitantes también tienen la oportunidad de obtener un recuerdo único de edición limitada, el resultado de la colaboración entre los personajes virales indonesios, Tahilalats, con la mascota de Turismo de Macao, Mak Mak.

Varios entretenimientos en el escenario también animaron el evento, incluida la aparición de los cantantes populares Bernadya y Maliq & D’essentials, sesiones de intercambio de historias con Kol Ken & Grat, programas de comedia de Oza Rangkuti, así como actuaciones artísticas tradicionales como los bailes folclóricos portugueses, la ópera de Sichuan Face e interesante magia. Durante cuatro días, los visitantes también pueden disfrutar de las sesiones culinarias de los típicos portugueses-makau, jugando cuestionarios con premios y recolectar exclusivos recuerdos de colaboración ‘Mak Mak × Tahilalats’.

Antes del Roadshow, la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao también realizó una campaña #Findmacao en el área de Gelora Bung Karno (GBK) del automóvil el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2025. En este caso, los dos mascotas populares, Tahilalats y Mak Mak, interactuarán con la gente de Jakarta, extendió la alegría mientras invita al público a asistir a los MacAoo Roadhow.

Para no olvidar, Air Macau y varios agentes de viajes conocidos ofrecen promociones especiales de entradas de avión y atractivos paquetes turísticos. A partir de la visita del sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Festival Cultural, la emoción de Macao, la experiencia culinaria, hasta atracciones familiares, todos se pueden disfrutar a precios atractivos durante el camino.

Macao Roadshow Ofertas especiales 2025:

Compra el paquete de viajes de Macau tiene la oportunidad de obtener un boleto gratis para Macao Grand Prix 2025 durante dos días, o una noche adicional de una noche gratuita en el hotel seleccionado. Promoción Compre tres gratis para comprar paquetes Mono de Makau y paquetes de viajes de Macao + Hong Kong.

Para obtener más información y actualizaciones, visite el sitio web oficial y siga MGTO en las redes sociales: