Mac Jones de 49ers obtiene una fuerte admisión de Kendrick Bourne

Mac Jones parece estar bajo el centro de la San Francisco 49ers en su juego de la semana 2 contra el Santos de Nueva Orleans. Además, tener el primero Patriotas de Nueva Inglaterra Signal Caller podría haber influido en la decisión de Kendrick Bourne.

El 8 de septiembre, ESPN informó que San Francisco y Bourne acordaron un acuerdo de un año por valor de hasta $ 5 millones. No obstante, mientras hablaba con los periodistas el 10 de septiembre, el receptor veterano notó la conexión que desarrolló cuando estaban juntos en Nueva Inglaterra.

«Conocirlo obviamente ayuda», dijo Bourne a los periodistas (H/T 95.7 el juego). «Entonces tenemos una conexión, cosas así. Podemos hablar entre nosotros en Cierre de forma.

«Puede ponerse en mí de ciertas formas porque ya estamos conectados, lo cual es irónico. Pero solo estar preparado con quien va a lanzar la pelota y hacer lo que necesito hacer para estar preparado en los lugares en los que necesito estar».

Bourne y Jones probablemente tendrán que reavivar su conexión contra los Saints. El mariscal de campo titular de los 49ers, Brock Purdy, también está amamantando múltiples lesiones. El entrenador en jefe Kyle Shanahan dijo que Purdy tiene problemas con el hombro izquierdo y el dedo del pie, señalando que el dedo del pie es la mayor preocupación, Según ESPN.

¿Puede Mac Jones llenar los zapatos de Brock Purdy?

El analista de la NFL Greg Cosell le dijo a 95.7 el juego que cree que Jones es capaz de intervenir y manejar el papel inicial para los 49ers si es necesario contra Nueva Orleans.

«Creo que en muchos sentidos es estilísticamente similar a Purdy, excepto que no es un atleta tan bueno». Cosell dijo la edición del 10 de septiembre de «Willard & Dibs». «Pero cuando lo pones en el contexto de esta ofensiva, y eso es todo lo que podemos hacer, porque eso es lo que va a hacer, es un jugador de tiempo y ritmo que puede ejecutar los tipos de lanzamientos preguntados en esta ofensiva».

«Obviamente jugó el año pasado y tuvo algunos altibajos y alguno Downs, que era de esperar. Estaba en una situación bastante disfuncional. Así que no me voy a sentar aquí y decirte El va a Ven y sé increíble y, wow, es especial.

«Pero la forma en que juega, y creo que todos probablemente sabían bien cuando salió en el draft, que parecía que a Kyle le gustaba porque es ese estilo. Es un jugador de ritmo y momento que saca la pelota, y eso se ajusta a lo que Kyle quiere».

49ers QB Mac Jones obtiene un voto de confianza

Se espera que Purdy pierda el juego de San Francisco el domingo contra Nueva Orleans, con Shanahan llamando a sus posibilidades «un tiro largo». La lesión de los pies del mariscal de campo es la mayor preocupación, y junto con otro problema, lo mantuvo fuera de la práctica el 10 de septiembre.

Incluso si Purdy no está bajo el centro, el corredor de pases estrella de los 49ers, Nick Bosa, confía en que Jones puede hacer el trabajo y ayudar al equipo a alcanzar un récord de 2-0.

«Me gusta mucho Mac», dijo Bosa el 10 de septiembre (H/T ESPN). «Conocerlo en este campamento, y creo que realmente ha aparecido en la cinta en todo el campamento. Si Mac comienza, creo que es un poco más ventajoso para que sea a principios de año, ya que recientemente recibió algunas repeticiones reales, y no está 10 semanas en la temporada tomando solo Scout Team Scouts [snaps]Ser pinbbolado por el equipo D-Line y Scout. Creo que es un lado positivo «.