VIVA – dijo el observador nacional de fútbol Bung Ropan Selección Nacional de Indonesia recibió noticias positivas de cara a la agenda de la FIFA Series de las próximas semanas, tras la oportunidad del portero Martín Paes ser el portero principal Ajax de Ámsterdam.





Esta oportunidad surgió luego de que el portero principal del club holandés sufriera una lesión, por lo que Paes tuvo la oportunidad de aparecer como suplente en el primer equipo.

Esta situación se considera una ventaja para la selección de Indonesia, porque uno de los porteros tiene potencial para jugar minutos en un gran club europeo. Sin embargo, por otro lado, se dice que esta condición convierte al entrenador de la selección nacional de Indonesia, Juan Herdmanante un dilema a la hora de determinar la elección del portero principal.





Bung Ropan evaluó la competencia entre Maarten Paes y Emil Audero Ahora más abierto de cara a la FIFA Series. Según él, los dos porteros tienen las cualidades para ocupar el puesto principal según las reglas de la selección de Indonesia.





«Será confuso para John Herdman elegir quién es el mejor», dijo Bung Ropan, citado en una transmisión en YouTube, el domingo 1 de marzo de 2026.

Anteriormente, Bung Ropan consideraba superior a Emil Audero en términos de regularidad, ya que tenía una larga experiencia como titular en la competición de la Serie A con cremonese. Mientras tanto, Maarten Paes sufrió una lesión mientras aún jugaba con el FC Dallas que se consideró que afectó su rendimiento.

Sin embargo, la oportunidad de Paes de jugar regularmente con el Ajax podría ser un factor importante en la consideración del seleccionador de Indonesia. Si en los próximos partidos logra mostrar un rendimiento estable, se considera que sus posibilidades de convertirse en la principal opción serán aún mayores.

Bung Ropan afirmó que la decisión final queda en manos de John Herdman, teniendo en cuenta que en un partido sólo puede jugar un portero. La sana competencia entre Paes y Audero se considera una ventaja para la selección de Indonesia.

Destacó que quienquiera que sea el portero principal, ambos seguirán siendo porteros de calidad que podrán fortalecer al equipo de Garuda en la próxima agenda internacional.