Maarten Paes reveló el significado de la clasificación para el Mundial 2026 para la selección de Indonesia

Yeda, VIVA – Kíper equipo nacional de indonesia Martín Paes dijo que escapó a Copa del Mundo 2026 De los dos partidos de la cuarta ronda (ronda 4), la ronda de clasificación lo significará todo para el equipo de Garuda.

Lea también: Patrick Kluivert: la selección de Indonesia debe lucir perfecta contra Arabia Saudita e Irak



Indonesia jugará el partido contra Arabia Saudita el jueves (10/9) a las 00.15 WIB e Irak el domingo (10/12) a las 02.30 WIB en el estadio King Abdullah Sport City, Jeddah, Arabia Saudita. Estos dos partidos son cruciales para determinar el camino de Indonesia hacia la Copa del Mundo de 2026.

«Eso significará todo. Será un momento verdaderamente lleno de significado», dijo Maarten, citado en las redes sociales oficiales del FC Dallas.

Lea también: Lamento que Emil Audero no haya podido defender a la selección de Indonesia en las eliminatorias para el Mundial



Maarten, dijo que este momento estaría lleno de significado, porque el Mundial 2026 se realizará en tres países, incluido Estados Unidos donde compite con el FC Dallas.

«Con el Mundial celebrado en Estados Unidos, nueve partidos en Dallas. Así que me esforzaré mucho para poder venir aquí un poco más a menudo durante el parón internacional con la selección de Indonesia», dijo.

Lea también: Patrick Kluivert reveló el estado actual de Ole Romeny





Maarten Paes, selección de Indonesia vs Australia en las eliminatorias del Mundial

«Pero vivamos uno por uno los partidos. Primero contra Arabia Saudita, luego Irak, y luego espero poder celebrarlo en el avión. Así que nos vemos a todos», añadió.

El portero de 27 años ya se ha recuperado de una lesión que le obligó a retirarse desde agosto. Esta lesión también le hizo pasar dos partidos de la selección indonesia de la jornada de la FIFA contra Taiwán y Líbano en Surabaya el mes pasado.

Tras recuperarse de la lesión, ingresó el domingo al plantel de Dallas contra LA Galaxy, en la continuación de la Major League Soccer (MLS) 2025 por primera vez después de varias semanas de baja.

En ese partido, Dallas ganó 2-1, con lo que extendió su récord invicto a ocho partidos consecutivos. Estos tres puntos les permiten ascender a la octava posición con 41 puntos en la clasificación de la MLS en la zona occidental.

Según Maarten, el historial positivo de su equipo le ayudó a inspirarse para lograr la mejor actuación en la ronda de clasificación contra Indonesia.

«Fue muy inspirador. Pensé que unas semanas antes habíamos elegido convertirnos en un equipo. Desde entonces, pensé, empezamos a convertirnos en un equipo. Comenzamos a luchar por ganar y obtener resultados», dijo Maarten, que mide 1,92 metros. (Hormiga)