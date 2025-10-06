Maarten Paes regresó a Jeddah, el manejador de penalización que una vez hizo temblar Arabia Saudita

VIVA – Equipo nacional indonesio Ha llegado a Jeddah, Arabia Saudita, para recoger una gran misión en la cuarta ronda de calificaciones Copa Mundial 2026 Zona Asia.

Leer también: Maarten Paes cree que Arabia Saudita Libas siempre y cuando los jugadores del equipo nacional indonesio hagan esto



El equipo de Garuda desafiará al anfitrión de Arabia Saudita en el partido inaugural del Grupo B, que se celebró en el King Abdullah Sports City Stadium, el jueves 9 de octubre de 2025.

Sin embargo, la atención pública está en una figura: Maarten paes. El portero principal del equipo nacional indonesio regresó al lugar donde comenzó su historia histórica con Merah Putih, así como redimiendo los tiempos llenos de drama en su debut internacional.

Leer también: Los hechos trágicos de Arabia Saudita que beneficiaron al equipo nacional indonesio



Hace más de un año, precisamente el 6 de agosto de 2024, PAES se sometió a su debut oficial en Jeddah cuando Indonesia celebró un empate 1-1 saudita en la tercera ronda de la calificación de la Copa Mundial. En ese momento, el entrenador Shin Tae-Yong dio una gran confianza al bajarlo desde el primer minuto, reemplazando la posición de Ernando Ari.

El debut se siente especial. Paes se ha convertido oficialmente en un ciudadano indonesio (WNI) el 30 de abril de 2024 después de obtener permiso para trasladar una asociación del Tribunal de Arbitraje Sports (CAS). Su nuevo estatus abrió el camino para su carrera internacional con el equipo de Garuda.

Leer también: ‘GWS Bang Ole’ hizo que Romeny se recuperara rápidamente



Sin embargo, el partido inaugural había sido tenso. Paes había cometido un error al construir un ataque desde la línea de fondo hasta el final de una penalización para Arabia Saudita.

El error parecía ser la primera prueba para el portero. Pero Paes respondió de manera extraordinaria. Salem al-Dawsari Penalty Kick, una estrella que había roto al portero argentino en la Copa Mundial 2022, logró perfectamente.

La acción heroica hizo su nombre inmediatamente aclamado por el público indonesio. El partido terminó en un empate 1-1, y Paes salió como uno de los mejores jugadores esa noche.

«Fue un partido que nunca olvidaría. Debut, una gran presión, pero estoy orgulloso de poder defender a Indonesia y dar lo mejor», dijo Paes en una entrevista después del partido en ese momento.

La segunda reunión contra Arabia Saudita en Yakarta (19 de noviembre de 2024) fue un momento de prueba. Paes parecía difícil debajo del bar y registró una hoja limpia, ayudando a Indonesia a ganar convincentemente 2-0 a través de dos goles de Marselino Ferdinan.

En ese partido, Paes registró tres importantes rescate y se convirtió en la calificación más alta con Calvin Verdonk. La victoria también confirmó a Indonesia como una de las nuevas fuerzas en el fútbol asiático.