VIVA – Rumores de que un jugador naturalizado se muda Selección Nacional de Indonesia calentándose nuevamente antes de la ventana de transferencia de enero. Esta vez, nombres Martín Paes asociado con Persib Bandungun club que se está reconstruyendo activamente para la próxima temporada.

Este tema fue ampliamente discutido en las redes sociales, especialmente después de que surgieron acusaciones de que Paes seguiría joey pelupessy atracado en Maung Bandung. Sin embargo, el portero FC Dallas Finalmente levantó la voz para aclarar la noticia que circulaba.

Maarten Paes enfatizó que el público no debe creer inmediatamente en los rumores de transferencias que circulan ampliamente, especialmente en las redes sociales. Admitió que estaba sorprendido por la cantidad de especulaciones que habían surgido en los últimos días.

«¡No crean todo lo que leen en las noticias! He leído muchos rumores en los últimos días y, sinceramente, no sé de dónde vienen», escribió Paes a través de su cuenta personal X, el viernes 26 de diciembre de 2025.

Actualmente, Paes tiene contrato con el FC Dallas hasta diciembre de 2026. Destacó que su objetivo no ha cambiado, es decir, prepararse para la próxima temporada competitiva.

Paes dijo que estaba realizando un entrenamiento individual fuera de la temporada de competición, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Asia. Según él, esta pausa se aprovecha para mantener la forma física antes de volver a las actividades del club.

«Gracias por su comprensión», escribió Paes, cerrando su declaración.

A diferencia de Paes, Joey Pelupessy, también vinculado a Persib, aún no ha dado una respuesta oficial. El centrocampista, que actualmente refuerza al Lommel SK, todavía tiene contrato hasta junio de 2026.

Por otro lado, Persib Bandung está realizando activamente cambios de plantilla. El club de Bandung ya había contratado a principios de temporada a dos jugadores naturalizados de la selección indonesia, Thom Haye y Eliano Reijnders.

Este paso es parte de la estrategia de Persib para afrontar agendas apretadas, tanto en competiciones nacionales como en eventos asiáticos. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial por parte del club sobre el interés por Paes o Pelupessy.