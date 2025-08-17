Maarten Paes desapareció del equipo del FC Dallas

VIVA – Kiper Equipo nacional Indonesia, Maarten paesen el centro de atención después de dos ausencias consecutivas para defender su club, FC Dallasen la continuación de la competencia de fútbol de las Grandes Ligas (MLS) 2025. El último, Paes no fue visto cuando Dallas se enfrentó a Austin FC en el Estadio Q2, domingo 17 de agosto de 2025.

Leer también: Entrenador de FC Twente descargando la causa de los Coret Mees Hilgers por delante de PSV contra PSV



En el partido que terminó en un empate 1-1, el nombre Maarten Paes no se incluyó en la lista de jugadores. De hecho, tampoco lo vieron sentado en el banco. Esta situación de repente condujo a especulaciones entre los fanáticos del FC Dallas y el público de fútbol indonesio.

La ausencia de paes contra Austin no es la primera. El portero de 27 años tampoco entró en el equipo cuando el FC Dallas se enfrentó a Portland Timbers el 10 de agosto de 2025. En ese momento, Dallas también tuvo que estar satisfecho con un empate.

Leer también: Más popular: Mees Hilgers fue tachado, Miliano Jonathans rechaza el equipo nacional de Indonesia Raw



La pérdida de la cifra de Paes plantea una gran pregunta, especialmente teniendo en cuenta su papel, que ha sido la primera opción bajo el travesaño FC Dallas. Desde que fue reclutado de FC Utrecht, Paes parecía consistente y se convirtió en el pilar del equipo. Esta condición hace que su ausencia sea tan sorprendente.

Para Equipo nacional indonesioEsta noticia es ciertamente una preocupación seria. PAES acaba de completar el proceso de naturalización e inmediatamente se convirtió en el pilar del escuadrón de Garuda en el evento internacional. La estabilidad de su desempeño en el club es muy importante para mantener su calidad al fortalecer el equipo nacional.

Leer también: Precios de boletos del equipo nacional de Indonesia vs. Kuwait y Líbano en el primer día de la FIFA septiembre de 2025



Además de causar signos de interrogación, la ausencia de PAES también desencadenó varias especulaciones. Algunos sospechan que está experimentando problemas personales, mientras que algunos partidarios sospechan que existe la posibilidad de transferir o negociar con otros clubes. Sin embargo, todo eso todavía se limita a rumores sin certeza.

Ahora, el público está esperando respuestas del FC Dallas y Maarten Paes relacionados con esta situación. La claridad sobre la ausencia del portero será muy importante, tanto para los viajes de clubes en la MLS como para la preparación del equipo nacional indonesio que se está preparando para enfrentar la próxima agenda internacional.