Maarten Paes cree que Arabia Saudita Libas siempre y cuando los jugadores del equipo nacional indonesio hagan esto

VIVA – Kiper Equipo nacional Indonesia, Maarten paesDar un mensaje relajante antes de un duelo caliente contra Arabia Saudita en la cuarta ronda de calificación 2026 Copa del Mundo Zona de Asia, jueves 9 de octubre de 2025.

Leer también: ‘GWS Bang Ole’ hizo que Romeny se recuperara rápidamente



Paes pidió a sus colegas que no se vean agobiados por la etiqueta «Crucial Match», pero jugó como de costumbre.

«Recuerdo la palabra entrenador en la liga, a veces tienes que jugar para el partido, no por el momento», dijo Paes en un video subido por la cuenta del FC Dallas, el lunes (6/10).

Leer también: Esta es la cifra de la tarjeta de la tarjeta del equipo nacional vs de Arabia Saudita vs. Clasificatorios de la Copa Indonesia en 2026



«No debemos hacernos demasiado cargados. Solo necesitamos jugar como de costumbre. De esa manera, nuestras posibilidades de ganar serán mayores», continuó.

Paes enfatizó que la clave del éxito Equipo nacional indonesio Existe la capacidad de mantener la calma en medio de una gran presión.

Leer también: Todavía hay lesiones, Maarten Paes descargó las últimas condiciones por delante del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita



Según él, si el equipo de Garuda puede aparecer en su propio estilo de juego sin apresurarse, la oportunidad de lograr los máximos resultados en Jeddah estará abierto.

«Tenemos que jugar el partido en el camino de Indonesia. No pienses demasiado en los resultados primero, pero centrarnos en nuestro juego», dijo Paes.

El portero de 26 años también evaluó que los oponentes en el Grupo B no eran figuras extranjeras para el equipo de Garuda.

Indonesia había estado tratando previamente con Arabia Saudita e Irak en la tercera ronda, por lo que ya sabían cuál era la fuerza y ​​el carácter de los dos equipos.

«Conocemos a los dos equipos. Hemos estado en contra de ellos, así que sabemos qué enfrentar», dijo con confianza.

Las notas de la reunión anteriores mostraron que Indonesia enfrentó Iraq dos veces con los resultados de 0-2 y 1-5, mientras que contra Arabia Saudita, Garuda registró un empate 1-1 y ganó 2-0.

Actualmente se requiere que el equipo nacional de Indonesia realice un total en la cuarta ronda. El equipo de Patrick Kluivert debe terminar como campeón grupal para clasificarse directamente a la Copa Mundial 2026.

Si se convierte en subcampeón, el camino hacia el torneo más grande del mundo aún continúa hasta la quinta ronda, mientras que la posición del cuidador se eliminará automáticamente.