Ma’am Lisa respetemos este resultado

Yakarta, Viva – El largo misterio de la polémica de un niño famoso Lisa Mariana Finalmente encontró un punto brillante. Pusdokkes Polri publicó oficialmente resultados Tes ADN que ha estado en el foco público. Como resultado, se confirma que el niño con la CA inicial no es la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con los hijos de las iniciales LM CA no tuvo una compatibilidad de ADN o no idéntica», dijo el jefe de la Sub Dirección I de la Ley Penal de Siber Bareskrim Polri, comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, de la sede de la policía nacional, Jakarta, miércoles de 2025. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Esta prueba de ADN se lleva a cabo tomando muestras de sangre y saliva para garantizar relaciones biológicas entre los dos.

«El examen se llevó a cabo para descubrir la relación biológica si había una relación entre los niños LM y los hermanos RK», dijo nuevamente.

Aunque los resultados de las pruebas se han anunciado oficialmente, surgieron noticias de que Lisa Mariana planea presentar una prueba de referencia en el extranjero. Respondiendo a esto, el abogado de Ridwan Kamil, Muslim Jaya Batarbutar, enfatizó que el proceso llevado a cabo por la policía nacional Pusdokkes era profesional y objetivo.

«Sí, creo que esto es esto, esta es una prueba de ADN realizada por Dokkes si vemos todo hecho de transparencia, objetiva, profesionalmente e independiente. Bueno, una vez más invitamos a todas las partes, quienes, Mbak Lisa y todo tipo, respetemos este resultado», dijo.

«Incluso si toman medidas, también lo respetamos porque es parte de los esfuerzos que hicieron. Pero nuevamente esperamos, sí, respetamos lo que ha llevado a cabo la sede de la Policía Nacional Dokkes porque es profesional», continuó.

Agregó que Ridwan Kamil todavía apreciaba si Lisa insistía en tomar una vía de prueba en el extranjero. Sin embargo, enfatizó que el público debería admitir los resultados que habían sido anunciados oficialmente por la Policía Nacional.

«Sí, tenemos que aceptar cualquier cosa. Pero una vez más invito a todos mis amigos, Lisa Mariana, debemos aceptar lo que Dokkes ha transmitido porque era un profesional. Anteriormente, el sello también se abrió.