MA pide al vicepresidente venezolano Rodríguez ser presidente interino

Caracas, EN VIVO – Corte Suprema (MA) de Venezuela ordena al vicepresidente Delcy Rodriguez para servir como presidente interino tras el secuestro del presidente Nicolás Madurosegún decisión de la Sala Constitucional leída por su presidenta, Caryslia Beatriz Rodríguez.

Lea también: Trump dice que Estados Unidos podría matar al presidente venezolano Maduro al arrestarlo



«Ante la situación extraordinaria derivada del secuestro del Presidente Nicolás Maduro Moro, que no le permite ejercer sus funciones, disponer que el Vicepresidente Ejecutivo de la República asuma y ejerza de manera temporal todas las atribuciones, deberes y funciones propias del cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela», dijo Caryslia.

La orden fue emitida para garantizar la continuidad de la administración y defensa integral del país, agregó Caryslia en un comunicado transmitido por VTV.

Lea también: Se revela el ataque silencioso de Estados Unidos contra Venezuela, operación secreta preparada durante meses hasta que Maduro fue arrestado



Con base en esta decisión, el tribunal concluyó que existían circunstancias extraordinarias y de fuerza mayor que no estaban expresamente reguladas en la Constitución, pero que amenazaban la estabilidad del Estado, la seguridad nacional y la continuidad del gobierno.

En ese caso, el tribunal tomó «medidas de protección preventivas y de emergencia» para garantizar la continuidad de la administración y defensa del Estado.

Lea también: Esta es la reacción de la ONU después de que Trump arrestara al presidente venezolano



El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos de América ha lanzado un ataque masivo contra Venezuela, y que presidente de venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido arrestados y sacados del país.

Varios medios informaron sobre una explosión en Caracas y afirmaron que la operación fue realizada por miembros de la unidad de élite Delta Force.

Las autoridades venezolanas niegan tener conocimiento del paradero de Maduro y exigen confirmación de que el presidente sigue vivo. Más tarde, Trump publicó fotografías que, según dijo, mostraban a Maduro a bordo de un barco estadounidense.

Varios miembros del Congreso estadounidense calificaron la operación como ilegal, mientras que el gobierno estadounidense afirmó que Maduro sería procesado.

La Cancillería de Venezuela anunció su intención de apelar a varios organismos internacionales sobre las acciones de Washington y solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

La Cancillería rusa expresó su solidaridad con el pueblo venezolano. Moscú dijo que estaba profundamente preocupado por los informes de que Maduro y su esposa habían sido expulsados ​​por la fuerza del país como parte de la agresión estadounidense.

Moscú pidió la liberación de Maduro y su esposa, y pidió que se evite una mayor escalada de la situación en Venezuela. (Hormiga)