M-Films de Lituania presenta el tráiler de la película de segundo año de Karolis Kaupinis

La caliente productora lituana Marija Razgutė de Películas Macreditado por las películas premiadas “Slow” en Sundance 2023 y “The Visitor” en Karlovy Vary este año, ha presentado un avance del drama absurdo “Hunger Strike Breakfast”, de Karolis Kaupinis.

La segunda película del director después de su característico debut, “Nova Lituania”, la elección de Lituania para los Oscar 2021, se estrena mundialmente hoy en competencia en el Festival de Cine de Varsovia, antes de su lanzamiento nacional en enero de 2026 a través de CinemaAds.

En el clip, uno de los personajes, Sigitas Bickus (Paulius Pinigis), cita el libro del gurú estadounidense de la comida alternativa Paul Bragg “El milagro del ayuno”, diciendo que «el hambre cura todos los males» a un pequeño grupo de periodistas de televisión, a punto de iniciar una huelga de hambre para protestar contra la ocupación de su edificio de televisión por parte de las tropas rusas. Al igual que en “Nova Lituania”, el director tergiversa acontecimientos reales y situaciones geopolíticas tensas para transmitir una historia profundamente humanista con calidez y humor.

La película está inspirada en una protesta poco conocida durante la lucha por la independencia de Lituania en 1991, cuando tres empleados de la televisión iniciaron una huelga de hambre para reclamar el edificio de la televisión nacional al ejército soviético.

En la imagen, seguimos a la estrella de televisión lituana Daiva (Ineta Stasiulytė), que pierde su trabajo cuando los soldados rusos toman los estudios de televisión. Junto con algunos colegas, entre ellos su jefe de televisión (Arvydas Dapšys) y un compasivo habitante local (Paulius Pinigis), Daiva inicia una huelga de hambre en una pequeña caravana situada frente al canal de televisión. Más allá de los motivos políticos, el grupo anhela calidez y conexión humana.

Kaupinis, a quien se le ocurrieron los personajes después de realizar múltiples entrevistas con los verdaderos huelguistas, dice: “En la superficie fue una pelea política, pero la motivación para ella fueron sentimientos largamente reprimidos de soledad, culpa, deseo de algo grande, importante, hermoso y cálido”.

El director, ex presentador de televisión y editor de un programa semanal dedicado a temas políticos de actualidad, explica que las conversaciones que mantuvo en ese momento con colegas de televisión de más edad sobre esos acontecimientos despertaron su interés. “Durante la pandemia y la guerra rusa en Ucrania, me pareció una metáfora adecuada de mi propia sociedad lituana actual: un pequeño remolque improvisado, gente en huelga de hambre, un enemigo agresivo por un lado y vecinos indiferentes por el otro.

La terrible soledad en tiempos de caos y la huelga de hambre como oportunidad para acercarse a personas que comparten el mismo destino”. Aunque en 1991 sólo tenía cinco años, Kaupinis aún conserva vívidos recuerdos de la ocupación temporal del edificio de televisión en Vilnius, que acabó con la muerte de 14 civiles. “Estos son mis primeros recuerdos visuales. Mi familia vivía en la misma calle donde se encontraba la principal base del ejército soviético, la llamada “Ciudad del Norte” (Šiaurės miestelis). Solía ​​observar los tanques maniobrando dentro de la base desde la ventana del apartamento de mi amigo en el quinto piso”.

Continúa: “Recuerdo a mi padre saliendo a defender el Parlamento, el miedo en casa, mi madre y mis abuelos delante de la tele y la voz temblorosa del presentador que decía “ya están dentro del edificio”. Luego la televisión salió del aire. También recuerdo la mañana siguiente, cuando fuimos a hacer la compra con mi abuela y las aceras de la calle quedaron destrozadas por el movimiento de las columnas de tanques. Le pregunté por qué las aceras son así y ella respondió: “Rusos, niña. Russkies”, utilizando un término despectivo lituano para referirse a los rusos.

Kaupinis relaciona la constante amenaza de Rusia durante la lucha de Lituania por la independencia con los tiempos actuales: “Los lituanos tienen que “resistir por todos los medios”. Y no permitas que vuelva a suceder”.

Como comentarista político activo en su país, el director cree en una resistencia bidireccional: “En nuestra situación actual [resisting] afuera significa fuerza militar y adentro significa tecnologías políticas negras que se encubren como movimientos políticos”.

“En este mismo momento el ámbito cultural lituano está iniciando esta lucha”, observa. «Un proyecto político prorruso que se hace pasar por un partido populista etnocentrista está torpedeando nuestra base democrática y acaba de ser asignado para gobernar el Ministerio de Cultura por la coalición gobernante que cree que se puede domar al caballo de Troya dejándolo entrar en la ciudad. ¡Lo tratamos como un error muy grave y lo resistiremos por todos los medios disponibles!».

Volviendo a su película, Kaupinis espera que su trabajo, que describe la fragilidad de la democracia, ayude al público «a reflexionar. La gente debe llegar a conclusiones por sí misma. Odio el arte como herramienta política, pero me gusta cuando el arte provoca cambios políticos». También desea que después de ver la película, el público salga con “un sentimiento de calidez y esperanza, un deseo de hablar con otro ser humano y escuchar en este momento de división”.

El productor Razgutė, que se asoció con Kaupinis en dos de sus cortometrajes y en el aclamado «Nova Lituania», dice que su intención era «crear una película que añada un toque de humor a los escenarios un tanto absurdos que rodean la lucha de Lituania por la independencia, sin dejar de reconocer los serios dilemas personales y los acontecimientos históricos involucrados. En el entorno actual, sentimos que la película es cada día más relevante».

Razgutė también destacó el talento visual del director, expresado a través de la lente del director de fotografía de “Nova Lituania”, Simonas Glinskis. «Si bien ‘Nova Lituania’ era muy estilizada, ya que capturaba los años de entreguerras, aquí Karolis y Simonas decidieron retratar este mundo a través de colores y vetas, ya que los años 90 eran tiempos ‘grises'».

La película, rodada íntegramente en Lituania en cinco semanas, ha sido coproducida con la República Checa Películas de fondo y Tasse Film de Letonia, con el apoyo del Centro de Cine de Lituania, Eurimages, Creative Europe MEDIA, el Centro de Cine Checo, el Centro de Cine de Letonia y la emisora ​​pública lituana LRT.

Pilot Film se encargará del lanzamiento nacional en la República Checa y Baltic Content Media en Letonia. Al cierre de esta edición, Razgutė estaba en conversaciones para vender en los territorios restantes.