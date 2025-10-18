Lynne Ramsay sobre Robert Pattinson, Jennifer Lawrence, Joaquin Phoenix

Linda RamseyEl enfoque cinematográfico de ‘implica pensar rápido y actores intrépidos dispuestos a confiar en sus instintos, incluso cuando eso significa arrastrarse por la hierba como animales con solo 10 minutos de antelación.

Hablando en un Festival de Cine de Londres BFIEn Screen Talk del sábado, la directora escocesa reveló cómo rescató una escena de propuesta crucial en su última película “Die My Love” cuando la luz estaba cayendo durante el rodaje. Sin tiempo para completar una escena convencional, Ramsay tomó una decisión en el acto.

«Me acerco a él y le pregunto: ¿qué vamos a hacer?». recordó haber consultado con el director de fotografía Seamus McGarvey. “Ambos nos miramos y decimos, esto es… Él llega a su nivel en este campo, y así fue como pidió matrimonio con ella”.

Ramsay tuvo que correr hacia las estrellas Robert Pattinson y Jennifer Lorenzo con el cambio radical. “¿Puedes simplemente arrastrarte como animales por la hierba y revolcarte?” les preguntó. «En realidad, se portaron muy bien al respecto. Dijeron: ‘¿Estás seguro de esto?’ Pero confiaron en mí”.

La directora también habló sobre su intensa relación laboral con Joaquin Phoenix en “You Were Never Really Here” de 2017, y reveló que el ganador del Oscar nunca había manejado armas de fuego antes del thriller.

«Nunca ha jugado a algo así, ni a armas ni nada», dijo Ramsay sobre Phoenix, a quien describió como «totalmente aterrador» cuando se conocieron. A pesar de su nerviosismo, recordó haberle hecho preguntas tontas como «¿Eres zurdo?» – la pareja desarrolló una asociación creativa notable.

El compromiso de Phoenix se extendió a momentos inesperados de riesgo físico. Durante un rodaje en el norte del estado de Nueva York en un lugar sórdido, Ramsay lo recordó cayéndose espontáneamente por las escaleras mientras las cámaras filmaban. “Simplemente lo intentó”, dijo.

La colaboración resultó tan fuerte que en la última noche de rodaje, Phoenix sugirió que continuaran. “¿Deberíamos seguir adelante y hacer esto con el mismo equipo y hacer una película diferente?” preguntó, según Ramsay.

La directora también compartió los desafíos de producción de “You Were Never Really Here”, incluido un financiero francés que repetidamente le dijo que la película nunca llegaría a Cannes, hasta que lo hizo, lo que obligó a Ramsay a filmar las escenas restantes en solo una semana. La película ganó el premio al mejor actor y guión en el festival, aunque no antes de una controversia sobre la mezcla de sonido de último minuto cuando un proyeccionista declaró que el audio estaba «más allá de los límites».

Recordando su debut de 1999, “Ratcatcher”, Ramsay reveló que la ambiciosa producción implicó la construcción de un canal real porque el verdadero estaba contaminado. «No creo que haría eso» ahora, admitió, aunque elogió la «belleza» de la ingenuidad y la ambición juvenil. Ramsay también reveló que está trabajando en un tratamiento para otra película ambientada en Glasgow, regresando a la ciudad que sirvió de escenario para su aclamado debut.

A lo largo de la conversación, Ramsay enfatizó la importancia de encontrar detalles significativos para transmitir emociones, citando una escena de “Ratcatcher” donde una madre zurce medias porque no puede permitirse medias nuevas como ejemplo de demostración de amor económicamente.

«Soy una soñadora», dijo Ramsay sobre su enfoque del cine. «Hay que ser duro para ser un soñador».