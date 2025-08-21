Luz industrial y magia a los 50; ‘Long Story Short’ explora el judaísmo

Luz industrial y magia ha desafiado la gravedad y otras fuerzas a seguir siendo una luz principal del sector de efectos visuales durante medio siglo.

Mientras la compañía marca su aniversario de oro este año, Jazz Tangcay, VariedadEl editor senior de artesanos, detalla su historia sobre la firma con sede en San Francisco fundada en 1975 por George Lucas. ILM se convirtió en parte de Disney con la adquisición de Lucasfilm en 2012 del ratón. Pero ILM ha mantenido un alto grado de autonomía.

Tangcay señala que otro aspecto distintivo de la cultura de la compañía de ILM es que tiene una historia de personal y líderes de larga data.

«De Janet Lewin, quien es la vicepresidenta senior y gerente general de ILM, en Down, hay tanta pasión por lo que hacen que las personas se quedan allí», dice Tangcay. «Han estado allí 20 años, 30 años. Les encanta lo que hacen. Hay una pasión por lo que hacen y cómo han cambiado la forma en que el público experimenta películas, debido a lo que están haciendo en ILM».

También en el episodio, Variedad La crítica de televisión Alison Herman interviene en la nueva comedia animada de Netflix «Larga historia corta«Del creador de» BoJack Horseman «Raphael Bob-Waksberg. El programa gira en torno a la vida de una familia judía en el área del Valle de Silicon. El marco de tiempo del programa cambia significativamente pero nunca va más allá de 2022, lo que significa que no aborda el pico en el antisemitismo o la guerra entre Hamas e Israel que estalló en octubre de 2023.

«Creo que a muchas personas que no son judías se relacionan y disfrutarán del espectáculo. Pero como persona judía, me pareció increíblemente mover la forma en que el espectáculo retrata, por ejemplo, la observancia de Yom Kippur. Y en lugar de bromear sobre el ayuno y ser hambriento y culpable y los estereotipos, es mucho sobre lo que significa participar en un día de vestimenta, dice su hombre.

«Pensé que era muy interesante que el programa podría dejar de lado algunos problemas, aunque ya tiene una temporada dos, por lo que bien podría entrar en ellos en el futuro. Pero muy claramente utiliza ese espacio liberado para hablar sobre temas que también son muy judíos. Y creo que muchos judíos casi se aliviarán para ver el programa enfoque en otros aspectos del jueces que las últimas dos años», dice Herman.

(En la foto: «Long Story Short»)

Escuche la variedad diaria en iHeartPodcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y otras plataformas de podcasts.