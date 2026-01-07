Luxemburgo es un socio muy importante para la India, dice Eam Jaishankar







India ve a Luxemburgo como un socio «muy importante» y los dos países pueden mejorar la cooperación bilateral en diversos campos, incluidos fintech, espacio e inteligencia artificial, dijo el ministro de Asuntos Exteriores. S Jaishankar dijo el martes.

Jaishankar, que se encuentra en una visita de seis días a Francia y Luxemburgo, mantuvo conversaciones con el primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, sobre la «creciente» cooperación bilateral, incluso en los sectores de finanzas, inversión y tecnología. También mantuvo conversaciones a nivel de delegación con Xavier Bettel, Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo.

En las palabras de apertura de su reunión con Bettel, Jaishankar dijo que India considera a Luxemburgo un socio «muy importante», tanto a nivel bilateral como dentro del unión Europeay en un «momento muy crucial en el desarrollo de nuestros propios vínculos» con la UE. «La influencia que tienes en la configuración de esa relación más amplia, el apoyo que brindas, es algo que es de gran valor para nosotros», dijo.

El ministro de Asuntos Exteriores dijo que, aparte de una «cuenta comercial muy sólida» que comparten los dos países, Nueva Delhi y Luxemburgo pueden colaborar mucho más en muchos temas interesantes, como la tecnología financiera, el espacio, el mundo digital y la inteligencia artificial. En una publicación en X, Jaishankar calificó la reunión de «excelente» y dijo que tuvo una cálida interacción con Bettel, «cubriendo nuestra cooperación bilateral y la situación global».

«Se discutió específicamente finanzas, inversiones, digital, IA, espacio y movilidad de talentos. Además de la profundización continua de Lazos entre India y la UE. Apreciamos su interés personal en explicar la herencia y la tradición de Luxemburgo», dijo. En su reunión con el Primer Ministro Frieden, Jaishankar transmitió los «cálidos saludos» del Primer Ministro Narendra Modi.

Los dos discutieron la creciente cooperación en servicios financieros, inversiones, tecnología e innovación. Jaishankar también agradeció a Frieden por su apoyo a «lazos más fuertes entre India y la UE». Frieden afirmó que tuvo un «buen intercambio» con el ministro indio.

«Nuestras conversaciones se centraron en fortalecer los lazos bilaterales de nuestras naciones y los desarrollos globales clave», dijo en una publicación en las redes sociales. Jaishankar también visitó al Gran Duque Guillaume de Luxemburgo.

«Transmitió el caluroso saludo del Presidente Draupadi Murmu. Valoremos sus sentimientos positivos hacia la India y hacia la profundización de nuestra asociación bilateral», dijo Jaishankar en una publicación X separada. En Luxemburgo, Jaishankar también interactuará con los miembros de la comunidad india.

