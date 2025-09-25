Lutesha enfrentó el terrible terror en el área de descanso de la película de terror

Yakarta, Viva – Actriz talentosa, Rezé nuevamente mostrando la totalidad de su actuación en Películas de terror noble Área de descanso. En la película producida por las imágenes de las imágenes, Lutesha interpreta el papel de Zizi, el hijo de una familia rica.

Leer también: Se emitió el jueves en los cines, la película que no es madre elogiada por la audiencia y la crítica en Fantastic Fest 2025 Texas



En el área de descanso de la película, se le dice a Zizi que esté de vacaciones con cuatro de sus amigos. Sin embargo, el viaje lleno de lujo y felicidad se convirtió en una pesadilla cuando fueron perseguidos por una figura aterradora. Para Lutesha, el personaje de Zizi realmente llamó la atención porque nunca antes había jugado. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

«Zizi se siente más sagrado, pero al igual que sus amigos, todavía hay un lado temeroso y arrogante», dijo Lutesha en su declaración, citada el jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: Teaser Trailer Pesugihan Sate Crow presenta un humor nuevo absurdo



Lutesha sintió que el mayor desafío no solo exploró el personaje de Zizi, sino que también exploró las emociones del miedo que realmente tuvo que sentir realmente en una situación tensa. Una de las escenas más emocionales que actuó Lutesha fue cuando Zizi tuvo que entrar en la tumba con una mortaja, la escena apareció en el trailer de la película.

Leer también: Robando atención, la película de terror ‘Sukma’ demuestra calidad con 560 mil espectadores translúcidos



«No soy el tipo de cobarde con espíritus. Pero aquí está procesado así, así que tengo que explorar ese miedo», dijo Lutesha.

«¿Cómo causo ese miedo? Uno de ellos está en el trailer, estaba en cola, que me pasó, luego entré en la tumba. Era mi método desarrollar ese miedo», agregó.

La escena presenta una experiencia memorable para Lutesha, contempla el significado de la muerte. Por supuesto, la actriz nacida en Yakarta sintió una tensión externa al tocar la escena.

«¿Te imaginas, si un día muriera, fui dikafanina, bañado y llevado a la tumba. Me hizo sentir realmente la tensión real», dijo.

Además de Lutesha, el área de descanso de la película también está protagonizada por Ajil Ditto, Julian Jacob, Lania Fira, Chicco Kurniawan y otros. La película se emitirá a partir del 2 de octubre de 2025 en los cines.