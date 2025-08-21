Lutesha afirmó tener dificultades para disparar con Chicco Kurniawan, no podría ser diferente de la vida real y el carácter

Yakarta, Viva – Películas de terror Indonesia nuevamente presenta algo fresco y apasionante Área de descansoque están listos para emitirse en los cines a partir del 2 de octubre de 2025. Llevando el género de adolescentes con toque social y simbólico, esta película cuenta la historia de cinco personas ricas locas que están atrapadas en un área de descanso remoto durante su viaje nocturno. En lugar de ser un lugar para descansar, el área de descanso en realidad se convirtió en un lugar lleno de terror y divulgación de pecados pasados.

Los fantasmas con cabeza de Crask son el centro de la pesadilla que experimentaron. Esta figura no solo da miedo, sino que también tiene un símbolo de venganza por la injusticia y la codicia humana. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

La directora Aditya Testarossa explicó que el área de descanso no solo jugaba con elementos de terror físico, sino que también exploraba los miedos psicológicos humanos.

«Para mí, las áreas de descanso no son solo horror sobre los fantasmas, sino también el horror sobre los humanos. Sobre lo que esconden y cómo el pecado siempre está recolectando respuesta. Quiero que la audiencia sienta el miedo que viene no solo desde afuera, sino también desde ellos mismos», explicó Aditya, en su declaración, citada el jueves 21 de agosto de 2025.

Los fantasmas de Krasek se describen como criaturas espeluznantes con cabeza cubierta de plástico negro y cinta adhesiva. Se convirtió en un símbolo de muerte que intentaba ser olvidado, pero en realidad seguía siendo inminente y exigente respuesta.

Actriz Rezé Participe en esta película como Zizi, uno de los cinco personajes principales de Crazy Rich que fueron atacados por el terror. Según él, este es un nuevo género interesante para ser probado.

«Aquí interpreté el papel de Zizi, uno de los cinco Relad Rich. Se podría decir que tiene una moral un poco mejor que sus amigos. Estoy interesado en unirme a este proyecto, porque este es un género que nunca he probado, posiblemente con lata adolescente, donde el elenco principal de cinco personas cuyo comportamiento no es bueno, que realmente queremos verlos torturados», dijo.

Curiosamente, el área de descanso también trajo a Lutesha con el actor Chicco Kurniawan. Su amistad ha causado desafíos al disparar, especialmente cuando tienen que traer escenas emocionales.

«Lo que recuerdo era que me había dicho. Estaba bastante preocupado por mí. El problema era que había una escena en la que tenía que estar enojado conmigo. Mientras que sí, los dos estábamos en la vida real.

A diferencia de la mayoría de las películas de terror que solo se basan en JumpScare, el área de descanso construye una fuerte atmósfera de tensión al insertar críticas sociales. Esta película alude a los pecados en el desarrollo que perjudica a otras partes, especialmente a las que no hablan.

Detrás del horror y la muerte, se invita a la audiencia a explorar la culpa, la moralidad y las consecuencias del poder abusado. Cada personaje tiene un oscuro secretos que se revelan lentamente a lo largo de la historia.

Además de Lutesha y Chicco Kurniawan, la película también está protagonizada por Ajil Ditto, Julian Jacob, Lania Fira, Haydar Salizh y Alfrian Arisandy. La colaboración de jóvenes actores seguramente traerá frescas, intensas y llenas de sorpresas.

El área de descanso está programada para emitirse simultáneamente en todos los teatros indonesios a partir del 2 de octubre de 2025.