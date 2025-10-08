Luscious Jackson explica por qué Substack es su plataforma preferida

Para aquellos que aún no lo saben, Jackson delicioso fueron uno de los actos revolucionarios de la década de 1990, un cuarteto pionero exclusivamente femenino que combinó influencias de rock alternativo con hip-hop y R&B a través de éxitos como “Naked Eye”, “Citysong” y “Here”, y fueron un punto culminante de las giras de Lollapalooza y Lilith Fair de la época. Firmó con sus amigos de toda la vida, el sello Grand Royal de Beastie Boys (Kate Schellenbach de Luscious Jackson fue la cofundadora y baterista de ese grupo en sus primeros días como banda de hardcore adolescente), LJ lanzó tres álbumes y un EP antes de separarse amistosamente en 2000, mucho antes de la llegada del streaming y las redes sociales. Y aunque el grupo se reunió para un álbum y una gira en 2013, nunca habían disfrutado de la comunicación directa con los fans que es tan común hoy en día.

Entonces, ¿cómo puede una banda, cuyo apogeo fue en los años 90 anteriores a las redes sociales, encontrar una manera de romper con el desorden de Internet para llamar la atención de nuevos fanáticos nostálgicos de esa época y viejos fanáticos que sienten curiosidad por saber qué estaba sucediendo detrás de escena? Como atestiguan los miembros de la banda Jill Cunniff, Gabby Glaser y Schellenbach, Substack es una excelente manera de hacerlo. Abajo, los tres (teclista Vivian Trimble falleció en 2023) explican cómo y por qué les funciona, en un formato muy similar a Substack.

Jill: La generación actual de músicos ha aprendido a gestionar la escritura, la grabación, las giras, la prensa y el trabajo adicional de publicar en las redes sociales. No teníamos esto último en los años 90: nos entregaban un calendario de entrevistas, nos presentábamos, respondíamos preguntas y teníamos interacciones mínimas con los fans además de firmar CD después de los conciertos.

Jackson delicioso Comencé a escribir un Substack en julio de 2025. Resultó ser una conversación entre nosotros tres, ya que cada uno recordaba diferentes historias sobre nuestra carrera y nuestros primeros años (nos conocimos en los años 80 cuando éramos adolescentes en la escena punk de Nueva York). Es un recuerdo extenso hecho por ti mismo: no sabía la mitad de las cosas que Kate y Gabby recuerdan, y lo mismo ocurre con ellas. Hasta ahora hemos profundizado en el Las travesuras de los adolescentes en los clubes del bajo Manhattan alrededor de 1980-84cómo cada uno de nosotros aprendimos a tocar nuestros instrumentos, los primeros años de Kate como cofundadora y baterista de los Beastie Boys, actuando con Iggy Pop en el programa de Nickelodeon de los años 90 ‘Las aventuras de Pete y Pete‘, actuando en la feria de lilith a finales de los 90, y caer de culo tratando de aprende roller derby para un vídeo musical de la película ‘Clueless’.

Substack es otra forma para que los músicos se conecten. patty Herrero Tiene uno, que ella describe como su cuaderno. jeff Tweedy, neko Caso, kathy Enamoradoy Tegan y sara ofrecer reflexiones sobre la vida y la música. Es una salida para historias más largas y procesos de pensamiento profundos. ¿Quieres saber el significado detrás de una canción? Pregunte en los comentarios o en el chat y probablemente obtendrá una respuesta. Aunque Substack es una aplicación y tiene aspectos sociales, no podrás acceder a ella en otras plataformas (y no te bombardearán con anuncios).

kate: Ha sido muy agradable volver a conectar con Gabby y Jill de esta manera. Cada vez que nos asignamos un nuevo tema sobre el que escribir, tenemos un divertido texto grupal que reacciona a historias que hemos compartido y que ninguno de nosotros había escuchado antes. Aunque estábamos de gira juntos todo el tiempo, todos teníamos vidas y aventuras diferentes fuera del escenario. Además, cada uno de nosotros recuerda detalles muy diferentes, lo que hace que el formato de historia oral sea muy divertido.

Hablador: Estábamos en una aventura de una década de creación, colaboración y gira por el mundo, y parece que sucedió muy rápido. Te das cuenta de que puedes conocer a alguien desde hace mucho tiempo y aún así descubrir más sobre él. En última instancia, ahora me recuerda lo afortunados que fuimos de haber estado juntos en este viaje salvaje. También está reconectando a nuestros fans con sus propios recuerdos de la época sobre la que escribimos, quizás una época más despreocupada y sencilla para ellos.

Jill: Hemos recibido amigos y vecinos al azar que se han acercado al respecto. Un paseador de perros en el parque, viejos amigos del colegio…

Hablador: Todo el mundo tiene una opinión y un punto de vista, y no necesitas un editor de libros o de una revista para dar a conocer tu trabajo al mundo. Afortunadamente, mi banda siempre me ha sacado de mi acogedora zona de confort. He estado escribiendo a diario durante años (con London Writers Salon) y tengo algunos proyectos en proceso, pero aún no he publicado nada. Ahora, con nuestro Substack, finalmente tengo que decir algunas palabras y contribuir.

Kate: Transferimos nuestra lista de correo existente a Substack para que esas personas reciban automáticamente un correo electrónico cuando publiquemos algo nuevo. Hemos retenido a todos nuestros seguidores y hemos obtenido un 20 % más de suscriptores desde el lanzamiento. Publicamos contenido único en reels e historias de Instagram, tratando de llevar a las personas al Substack. Mientras tanto, nuestro instagram Las cifras también han aumentado debido a las publicaciones periódicas.

Hemos estado sincronizando las publicaciones para alinearlas con cosas como el 30 aniversario de la película «Clueless» y el documental Lilith Fair que acaba de salir. La gente parece realmente nostálgica por la escena musical de Nueva York de los años 90 y 80, y supongo que nosotros también. Nuestro post sobre mi época como bestia Chico ha sido el más popular hasta ahora. Es bueno ver que la gente se toma el tiempo para leer y comentar, pidiendo una parte 2.

Jill: Por suerte para nosotros, Kate tiene experiencia en este tipo de cosas. A lo largo de los años, ha creado un archivo de fotografías, folletos y recuerdos. Ha agregado medios y fotografías a las publicaciones para que cobren vida.

kate: Siempre he sido el archivero de la banda, y muchas veces tenía una cámara, aunque lamentablemente a veces era una mierda, durante la gira. Durante los últimos 25 años, he tenido una carrera como programa de entrevistas en televisión. productor (“Corden”, “Ellen”, “Chelsea”, etc.), por lo que entiendo el valor de encontrar historias y elementos que la gente no haya visto antes, o descubrir nuevos detalles sobre historias contadas una y otra vez. La interfaz de Substack es bastante básica, lo que ayuda a agilizar el proceso de publicación. No hay un millón de opciones para diseños y fuentes, etc., por lo que no es abrumador cuando estás armando cosas: simplemente elige una fuente, coloca algunas fotos y videos, vincula cosas, escribe subtítulos. Pero en última instancia, la atención se centra en la escritura.

Cuando hacíamos fanzines, no había filtros, pegatinas ni GIF; Teníamos tijeras, una barra de pegamento y, con suerte, acceso a la máquina fotocopiadora de alguien.

Hablador: Kate ha estado desenterrando cosas nuestras que yo nunca había visto. Algunas ni siquiera recuerdo haberlas hecho, como la Lilith Aparición en “Letterman” y una entrevista en la que de hecho formé una frase completa, ¡algo muy raro en aquellos días!

Jill: Ahora mismo estamos en el 30 aniversario de nuestro álbum “Natural Ingredients”, el disco que puso a Luscious Jackson en el mapa. La reedición en vinilo saldrá el 16 de octubre en vinilo azul y naranja con un 7″ añadido. Hicimos un montón de música en los años 90 de la que estamos muy orgullosos, por lo que es una forma de reintroducirla al mundo. Luscious Jackson Substack es una forma de contextualizar y actualizar el trabajo que ya hemos hecho mientras creamos nuevo contenido de alta calidad, y estamos descubriendo que escribir para él es una nueva forma de colaborar. No conocía a mis compañeros de banda ¡Eran tan buenos escritores hasta ahora!