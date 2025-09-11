Luna Maya Crítica al Gobierno del Gobierno del Estado de inundación en Bali: ¡Detente la explotación!

VIVA – Desastre inundación un golpe Bali Desde el miércoles 10 de septiembre de 2025, dejando un profundo dolor para la comunidad, incluidas varias figuras públicas. Actriz famosa Luna Mayaquien nació en Denpasar, no pudo contener la tristeza para ver que la tierra de su nacimiento fue golpeada por una gran inundación.

Las lluvias extremas que sonrojaban varias áreas, incluida la ciudad de Denpasar, causaron la parálisis del acceso a la carretera, el daño por infraestructura, las muertes.

A través de su cuenta personal de Instagram, @lunamaya, Luna Maya expresó su preocupación y expresó críticas picantes al gobierno local.

«Ore por Bali», escribió Luna Maya en la historia de Instagram, citado el jueves 11 de septiembre de 2025.

No solo eso, también destacó las causas de las inundaciones que, según él, provenían del desarrollo no controlado. Luna Maya luego solicitó que el gobierno local dejara de explotar la isla de los dioses que causó daños naturales hasta que la comunidad sintió el impacto directamente.

«Por favor setop explotación Bali. Este es el impacto de la no regulación del desarrollo y también una infraestructura desordenada «, enfatizó.

Luna, conocida a través de su papel como Suzzanna, también recordó a los funcionarios regionales no solo priorizar los beneficios económicos, sino que piense en el destino de los residentes locales.

«Esperemos que este sea un recordatorio de los funcionarios regionales, especialmente Bali para no solo priorizar las ganancias», dijo.

Además de Luna, la actriz Nana Mirdad, que se estableció en Bali, también expresó la tristeza de este desastre. En su historia de Instagram, Nana expresó su tristeza.

«Es muy triste escuchar la condición de Bali que está paralizada en todas partes debido a las inundaciones», dijo.

También compartió una experiencia personal desgarradora, donde las paredes de su casa en el borde del río estaban rotas debido a agua desbordante.

«Mi casa está bien, el agua del río sube pero no llega a mi casa. Es solo que mi pared está rota debido al agua del río», ventilando la esposa de Andrew White.

Aún más desgarrador, la tumba de su perro favorita, Kodi, fue barrida por la corriente.

«También estaba muy triste porque tuve tiempo de obtener esta mañana porque una de las paredes rotas era un lugar donde agarramos a Kodi. Y ahora el Kodi también ha desaparecido traído por agua», dijo en un tono triste.

La gran inundación que golpeó a Bali desde el 10 de septiembre de 2025 fue causada por fuertes lluvias con alta intensidad que duró varias horas. Áreas como Denpasar, Badung y Gianyar son las más afectadas. Las inundaciones causaron que se sumerjan una serie de carreteras principales, interrumpiendo las actividades de los residentes y el turismo.

Además, el daño por infraestructura, como los puentes y las vías fluviales, se informaron en varios puntos, mientras que algunos residentes perdieron la vida debido a que la corriente arrastrada. Hasta ahora, el gobierno local todavía está tratando de manejar el impacto de los desastres mientras enfrenta el centro de atención público relacionado con la gestión y desarrollo ambiental en Bali.