Luna Maya admite que Maxime Bouttier ha querido apresuradamente tener hijos

VIVA – Pareja de celebridades Luna Maya Y Maxime Bouttier Ahora se discute acaloradamente. En una entrevista con Melaney Ricardo, Luna Maya compartió abiertamente sus puntos de vista sobre sus planes de tener hijos de inmediato.

Luna afirmó que ella y Maxime esperaban ser bendecidas con la descendencia. Sin embargo, hay una diferencia horaria en la preparación de los dos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Maxime Bouttier y Luna Maya.

«Solo si esperamos y queremos que recibamos un plan, quieres hacer dos», dijo Luna Maya desde YouTube el lunes 22 de septiembre de 2025.

En su confesión, Luna dijo que el esposo que quería tener un bebé de inmediato.

«El que más quiere es el que quiere apresurarse», dijo Luna.

Aun así, Luna misma no se ha sentido lista por ahora. Dijo que solo estaría listo para tener hijos el próximo año.

«No lo quiero en este momento. Si soy como un momento, este es mi cuerpo y mentalmente solo estaré listo el año que viene», explicó.

Luna Maya y Maxime Bouttier – Foto: TS Media YouTube Screen Catch Foto : Viva.co.id/maha live (Bali)

Según Luna, su decisión no es solo una materia física, sino también mental. Hizo hincapié en la importancia de la plena preparación antes de comenzar el viaje para convertirse en madre.

«No es saludable para el bebé, debo estar preparado y lleno de preparación. La madre no solo tiene prisa, sino que debemos estar listos», dijo Luna.

El ajetreo y el bullicio de la densa carrera también hicieron que Luna eligiera esperar un momento para prestar toda su atención al futuro de sus hijos.

Con respecto a los comentarios o internautas de otras personas que destacaron el riesgo de posponer el embarazo, Luna dio una respuesta sabia.

«Por favor, aprecio lo que creo. Quiero someterme a un embarazo bueno y suave si todo es todo. Y rezo a Dios, espero que suceda», dijo.

También agregó, aunque más tarde no estaba de acuerdo con las expectativas, todavía estaba agradecido por la vida que había vivido con Maxime.

«Incluso si no lo hacemos, solo podemos intentar cualquier cosa porque la vida es muy significativa y hermosa», dijo.