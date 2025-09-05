Luna de sangre para deslumbrar a Skywatchers en la India; Aquí hay todo sobre el eclipse lunar total







Se desarrollará un raro espectáculo celestial en la noche del 7 al 8 de septiembre de 2025, ya que un eclipse lunar total, popularmente llamado una luna de sangre, convertirá a la luna en un carmesí profundo. Este raro evento no se volverá a ver hasta 2026 y será visible en grandes partes de Asia, Australia, África oriental y porciones de Europaincluyendo India.

Una luna de sangre ocurre cuando la luna pasa completamente a la sombra de la tierra, lo que hace que brille en tonos de rojo. El próximo eclipse será ampliamente visible y memorable para los observadores de cielos de todo el mundo, siempre que los cielos permanezcan claros.

Visibilidad en la India

Stargazers en India podrá presenciar el eclipse a simple vista, aunque los telescopios y las cámaras DSLR mejorarán la experiencia. Para la mejor vista, se aconseja a los observadores que se dirijan a los tejados, terrazas, campos abiertos o parques lejos de la contaminación de la luz urbana.

Ciudades con mejores oportunidades de visualización:

Norte de la India: Delhi, Chandigarh, Jaipur, Lucknow

India occidental: Mumbai, Ahmedabad, Pune

South India: Chennai, Bangalore, Hyderabad, Kochi

India Oriental: Kolkata, Bhubaneswar, Guwahati

India central: Bhopal, Nagpur, Raipur

Tiempos de eclipse (tiempo estándar de la India)

Eclipse termina: 2:25 am, 8 de septiembre

Fase de totalidad: dura 82 minutos, cuando la luna aparecerá en su más profundo carmesí

Cómo capturar las mejores fotos de Chandra Grahan en Mobile

Hacer clic en impresionantes fotos de luna de sangre se trata de preparación y estabilidad. Siempre use un trípode o una superficie estable para evitar marcos temblorosos. Para las cámaras, cambie al modo manual, mantenga ISO bajo para reducir el ruido y ajuste la velocidad del obturador para evitar la sobreexposición.

En los móviles, active el modo nocturno o la exposición larga, bloquee el enfoque en la luna y use un temporizador o obturador remoto para evitar desenfoque. Tomar múltiples tomas o usar el modo de ráfaga aumenta sus posibilidades de obtener el marco perfecto. Las lentes zoom complementarias o los accesorios de teleobjetivo con clip también pueden ayudar a acercar la luna.

Se espera que casi el 85 por ciento de la población mundial sea testigo al menos parte de este eclipse, lo que lo convierte en uno de los eventos lunares más visibles y espectaculares de la década.

No se requiere equipo de protección especial para ver un eclipse lunar. Se puede observar de forma segura a simple vista. Binoculares o telescopios Puede usarse para una visión más clara y detallada, pero no son esenciales.





