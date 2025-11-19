Lumajang BPBD despliega equipo en lugares afectados por las nubes calientes del monte Semeru e insta a los residentes a evacuar de forma independiente

Lumajang, VIVA – Agencia Regional de Gestión de Desastres (BBPD) Lumajang, Java Oriental, desplegó un Equipo de Respuesta Rápida (TRC) en varios lugares afectados por el deslizamiento. nubes calientes Monte Semeru el miércoles por la tarde.

El monte Semeru, que está en la frontera entre las regencias de Lumajang y Malang, en Java Oriental, experimentó erupción A las 16:00 WIB, la altura de la erupción alcanzó los 2.000 metros sobre el pico y la erupción estuvo acompañada de nubes calientes que volaron hasta 7 kilómetros.

«Estamos desplegando la CVR para hacer un llamamiento a las personas que viven en zonas propensas a las nubes calientes para que se protejan inmediatamente y evacuen de forma independiente», dijo el director ejecutivo de BPBD, Lumajang Isnugroho, a varios periodistas en su oficina.



La erupción del monte Semeru estuvo acompañada de la liberación de nubes calientes.

La actividad volcánica de la montaña más alta de la isla de Java continúa aumentando con nubes calientes deslizándose más de 10 kilómetros y se informa que ha pasado el puente Gladak Perak, por lo que el acceso al puente está temporalmente intransitable porque está oscuro debido a las nubes calientes de Semeru.

Según los informes recibidos por BPBD Lumajang Regency, la intensidad de las nubes calientes ha seguido aumentando en poco tiempo, por lo que se pide al público que aumente su conciencia sobre la actividad del Monte Semeru.

«BPBD, a través de la CVR, fue allí para ayudar a asesorar a los residentes, para evacuar temporalmente y buscar un punto seguro», dijo.

El personal del equipo de la CVR fue desplegado y concentrado en varios lugares propensos a las nubes calientes en Semeru, a saber, Sumberwuluh Village, Curah Kobokan, Kamar Kajang y Supiturang.

«Se pide a los residentes que permanezcan alerta y no estén en la zona de peligro hasta que la situación sea realmente segura. Les instamos a que estén a salvo, al menos hasta las 21.00 horas y si se sienten seguros, por favor regresen a sus hogares», dijo.

Dijo que las condiciones en la zona del pico del monte Semeru todavía estaban cubiertas de niebla, por lo que los agentes aún podían tener un control visual limitado.

«BPBD Lumajang insta al público a continuar siguiendo las instrucciones de los oficiales y a no realizar actividades alrededor de los ríos que se originan en Semeru considerando el potencial de nubes calientes e inundaciones de lava fría», dijo. (Hormiga)