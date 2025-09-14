Lula de Brasil empuja contra la tarifa estadounidense, dice la democracia «no sobre la mesa»







El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el domingo se opuso firmemente al 50 por ciento arancel Sobre los bienes brasileños impuestos por los Estados Unidos, calificándolo de «político» e «ilógico», informó la agencia de noticias AP.

En un artículo de opinión publicado en el New York Times, Lula escribió que su gobierno estaba abierto a negociar «cualquier cosa que pueda traer beneficios mutuos», pero enfatizó: «La democracia y la soberanía de Brasil no están sobre la mesa».

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Había anunciado la tarifa en julio, alegando una «caza de brujas» contra el ex presidente Jair Bolsonaro, quien fue acusado de intentar aferrarse al poder después de su derrota electoral de 2022.

El jueves pasado, la Corte Suprema de Brasil dictaminó que Bolsonaro había tratado de organizar un golpe de estado, lo que aumentó el temor de más sanciones estadounidenses, informó AP. Lula elogió el veredicto como una «decisión histórica» ​​que protege las instituciones de Brasil y el estado de derecho, rechazando las afirmaciones de que fue una caza de brujas.

“(El fallo) siguió meses de investigaciones que descubrieron planes para asesinarme, el vicepresidente y un Tribunal Supremo jUsticio ”, dijo.

Lula también señaló el excedente comercial de los Estados Unidos de USD 410 mil millones con Brasil en los últimos 15 años, argumentando que el aumento de la tarifa fue «no solo equivocado sino ilógico», informó AP.

El artículo de opinión indicó que Brasil se está preparando para más sanciones potenciales a raíz del fallo de la corte.

Después del veredicto, Secretario de los Estados Unidos del estado, Marco Rubio publicó en X que el gobierno de Trump «responderá en consecuencia».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil desestimó los comentarios de Rubio como una amenaza inapropiada, reiterando que el poder judicial es independiente y que Bolsonaro se le había otorgado el debido proceso.

Mientras tanto, Bolsonaro, que ha estado bajo arresto domiciliario desde principios de agosto, hizo su primera aparición pública desde el fallo, dejando su residencia brevemente el domingo para un procedimiento médico. Escoltado por la policía, el hombre de 70 años fue llevado al Hospital DF Star en Brasilia, donde los médicos retiraron ocho lesiones cutáneas para su análisis. Más tarde fue dado de alta.

Se le ha ordenado a Bolsonaro que presente un certificado de asistencia para su visita médica, detallando la fecha y hora de sus citas. Su hijo Carlos criticó la fuerte presencia de seguridad, calificándola de «la continuación del mayor circo en la historia brasileña».

Los partidarios saludaron al ex presidente en el hospital con cantos de «Amnistía ahora!» – Una demanda de sus aliados en el Congreso para asegurarlo de inmunidad. «Estamos aquí para brindar apoyo espiritual y psicológico», dijo Deusélis Filho, presidente de un grupo de partidarios de Bolsonaro llamado Influencers of Brasil.

La condena de Bolsonaro no significa encarcelamiento inmediato. La Corte Suprema tiene 60 días para publicar el fallo, después de lo cual sus abogados tendrán cinco días para buscar aclaraciones. Su equipo legal ha prometido apelar ante el banco completo, aunque los expertos ven pocas posibilidades de éxito.

(Con entradas AP)





