Lula de Brasil descarta aranceles inmediatos de los Estados Unidos, insta a las conversaciones comerciales







Presidente de Brasil Luiz inacio lula da silva El viernes dijo que su gobierno no impondrá de inmediato tarifas de represalia a los Estados Unidos, informó Al Jazeera. Reiteró su llamado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para participar en negociaciones comerciales.

Actualmente, Brasil enfrenta aranceles del 50 por ciento sobre todas las exportaciones a los Estados Unidos, el más alto de cualquier país excepto India. Si bien Brasil aún no ha respondido en especie, su Cámara de Comercio Extranjero (CONTEX) comenzó a explorar si las contramedidas podrían aplicarse bajo la ley local, agregó Al Jazeera.

«Este es un proceso que lleva un poco de tiempo», dijo Lula en una entrevista con Radio Itatiaia. «Tenemos que decirle a los Estados Unidos que también tenemos acciones que podemos tomar contra ellos. Pero no tengo prisa. Lo que quiero es negociar».

Desde el 1 de agosto, Estados Unidos ha impuesto los aranceles como parte de la campaña de presión de Trump vinculada al juicio del ex presidente brasileño Jair Bolsonaroquien está acusado de supuestamente planear para revocar los resultados electorales de 2022. Bolsonaro ha negado irregularidades y calificó el procedimiento de persecución política, que Trump ha hecho eco.

En una carta del 9 de julio a Lula, Trump escribió: «Este juicio no debería estar teniendo lugar. ¡Es una caza de brujas que debería terminar de inmediato!» y advirtió contra las medidas de represalia, agregando: «Si por alguna razón decide aumentar sus aranceles, entonces, sea cual sea el número que elija, se agregará al 50% que cobramos», informó Al Jazeera.

Lula ha descrito las acciones de los Estados Unidos como interferencia en el proceso legal de Brasil. El 11 de agosto, su gobierno presentó una queja ante el Organización del Comercio MundialAfirmar que Estados Unidos violó los acuerdos internacionales al imponer la tarifa del 50 por ciento. Desde entonces, Estados Unidos acordó un proceso de consulta con el organismo internacional, agregó Al Jazeera.

El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil autorizó Commex para explorar si una ley de reciprocidad podría usarse para implementar medidas de represalia. Lula dijo: «Tomé esta medida porque tenemos que avanzar con el proceso. Si procedemos según lo exige la ley, llevará un año».

Lula enfatizó que Brasil está abierto a negociaciones con los Estados Unidos, pero no comprometerá su soberanía. «Por ahora, Brasil está abierto a negociaciones con los Estados Unidos», dijo. «Lo que es diferente es que Brasil no necesita inclinar la cabeza ante los Estados Unidos».

