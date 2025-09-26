Luke Wilson se une a Will Ferrell en Netflix Golf Comedy Series

Luke Wilson es la última incorporación a Will FerrellLa próxima serie de comedia ambientada en el mundo de Pro Golf en Netflix.

Los detalles exactos de la trama están en secreto, aparte del hecho de que Ferrell jugará una leyenda ficticia de golf. Wilson interpretará a «un golfista profesional que rivaliza con el personaje de Ferrell, habiéndolo vencido para el campeonato del Tour dos veces», según la descripción oficial del personaje.

Junto con Ferrell y Wilson, el elenco también incluye a Molly Shannon, Jimmy Tatro, Fortume Feimster, Chris Parnell, Katelyn Tarver y David Hornsby. El espectáculo se anunció originalmente en mayo de 2024.

El papel marca una reunión en la pantalla para Ferrell y Wilson. Los dos protagonizaron previamente juntos en la exitosa comedia «Old School», así como «The Wendell Baker Story», con Wilson también haciendo cameos en las películas de Ferrell «Anchorman» y «Blades of Glory». Wilson también protagonizó la comedia oscura de Netflix «No Good Deed», que Ferrell Ejecutivo produjo bajo su Banner de Gloria Sanchez Productions.

Wilson también es conocido por sus primeras colaboraciones con Wes Anderson, incluyendo «Bottle Rocket» «The Royal Tenenbaums» y «Rushmore». Ha protagonizado otras películas como «Horizon: An American Saga» Partes 1 y 2, dos películas de «Legally Blonde», «Idiocracia» y «The Skeleton Twins». En la televisión, aparte de «No Good Deed», ha protagonizado programas como «Stargirl» de DC, «ese programa de los 70», «iluminado» y «roadies».

Es representado por WME.

Netflix ha ordenado 10 episodios de la serie de golf, que será el primer papel protagonista de TV de Ferrell. El ejecutivo de Ferrell produce junto con Jessica Elbaum y Alix Taylor para Gloria Sanchez Productions. Rian Johnson, Ram Bergman y Nena Rodrigue son productores ejecutivos de T-Street. Chris Henchy, Harper Steele, David Gordon Green y Andrew Guest servirán como productores ejecutivos.