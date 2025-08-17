Luke MacFarlane en su película de Hallmark queer, rol ‘Platonic’

Durante muchos años, Luke MacFarlane fue uno de los pocos actores homosexuales que nunca evitó jugar papeles queer. Su salida durante una entrevista periodística en 2008 coincidió con él interpretando al esposo de Matthew Rhys en el drama de la familia ABC «Brothers & Sisters».

Pero en su último trabajo, «Apple TV+» «platónico«, Macfarlane interpreta a un personaje heterosexual, el esposo de Rose Byrne.

«En pocas palabras, como la mayoría de los actores, actores homosexuales, actores heterosexuales, solo necesitamos a alguien que diga: ‘Te voy a dar una oportunidad'», me dijo Macfarlane en el estreno «Platónico» en Los Ángeles. «El hecho es que alguien dijo: ‘Ese tipo que acaba de hacer esta película «Bros» Donde se mete en muchas cosas muy gay, puede interpretar a un chico heterosexual ‘, y eso es realmente porque alguien dijo que alguien en el poder dijo:’ Te voy a dar una oportunidad ‘. Estoy muy agradecido con Nick por esa oportunidad «.

Nick es Nicholas StollerEl director de «Bros» y cocreador de «Platónico». Actualmente en su segunda temporada, «Platonic» sigue las vidas, The Ups, The Downs y The Muy Hysterical, de Best Friends Will (Seth Rogen) y Sylvia (Byrne).

Bromeé con MacFarlane sobre la posibilidad de no volver a jugar gay. «Me encanta jugar gay», dijo. «Jugaré gay. Jugaré directamente. Haré cualquier cosa. Soy muy versátil».

De hecho, MacFarlane no solo es un habitual en Contraste Canalizan películas con papeles gay y directo, pero está desarrollando una película de Navidad LGBTQ para la red. «Hallmark definitivamente está contando historias queer, así que he estado tratando de encontrar una historia extraña que tenga sentido para ellos … es un desarrollo muy largo», dijo.

MacFarlane dice que las películas de Hallmark queer ofrecen un descanso de los ataques políticos del mundo real en la comunidad LGBTQ. «Creo que lo interesante con Hallmark es que su marca está tan intacta y parte de su marca nunca ha sido abiertamente política, al menos todo el tiempo que he trabajado allí», dijo. «Para ellos, solo continúa diciendo historias que realmente resuenan con las personas que aún pueden ser un escape de las dificultades de nuestra situación actual».

Agregó: «Todos tenemos un amigo queer, todos tenemos un vecino queer, todos tenemos un hermano o hermana queer … en realidad es solo parte de la vida».

La temporada 2 de «Platonic», el episodio 4 se estrena en Apple TV+ el 20 de agosto.