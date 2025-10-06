Lukas Gage en Memoir, diagnóstico de trastorno de personalidad límite

Gage de Lukas está viviendo su verdadera vida auténtica como nunca antes.

El actor abiertamente gay de 30 años, mejor conocido por «El loto blanco» «Tú» y «Compañero,» Entre otros, dice todo en sus nuevas memorias: «Escribí esto para atención».

Escribe con franqueza y humor sobre su infancia traumática, abuso de sustancias, ETS, verificando un centro de tratamiento de salud mental y su matrimonio de corta duración con el estilista famoso Chris Appleton.

«Soy un excesivo», me dice Gage durante una entrevista en video de Zoom de las oficinas de su editor Simon & Schuster en la ciudad de Nueva York. «Probablemente digo demasiado. Pero me encantan las memorias en las que superan y tal vez cruzan la línea, pero atraen a las personas a tener conversaciones sobre cosas que pueden ser tabú».

Eso incluye revelar su diagnóstico límite de trastorno de personalidad. «Está muy estigmatizado y percibido de manera bastante negativa, pero estaba muy inspirada después de que Julia Fox y algunos otros artistas que miré hablé de eso. Me hizo sentir menos sola», dice Gage. «Me hizo sentir que no tenía algo que esconderme y estar lleno de vergüenza. Las dos cosas más difíciles para hablar fueron la vergüenza asociada con mi sexualidad y la vergüenza asociada con mis cosas de salud mental y odié lo pequeñas que me sentí cuando hablaría de eso y supongo que tuve ese momento en el que era como yo no voy a contener más, no me voy a disculparme por quién soy».

En cuanto al romance desafortunado con Appleton, Kim Kardashian ofició su boda en Las Vegas, Gage dice: «Si estoy siendo completamente transparente, eso fue mucho menos difícil para mí hablar que la salud mental y mi sexualidad y los comportamientos adictivos y mi familia».

Gage creció en San Diego. Él y sus dos hermanos fueron criados por su madre después de que sus padres se divorciaron y su padre comenzó a otra familia con su nueva esposa. La carrera como actor de Gage comenzó cuando tenía 18 años. Su gran descanso fue en la primera temporada de «The White Lotus», específicamente para una escena en la que su personaje Dillion es visto por Armond (Murray Bartlett).

Pero es lo que Gage hizo fuera de cámara mientras filmaba «The White Lotus» que por primera vez le valió los titulares internacionales. En 2020, lanzó un video un clip de una audición de zoom durante la cual Director Tristram Shapeero No me di cuenta de que el actor podía escucharlo criticar su apartamento porque no estaba en muidad.

Lea a continuación un extracto exclusivo de «I Write This for Attenting», donde Gage detalla su decisión de publicar las imágenes de audición en las redes sociales.

Extraído de «Escribí esto por atención» de Lukas Gage. Copyright © 2025 por Lukas Gage. Reimpreso con permiso de Simon & Schuster, Inc. Todos los derechos reservados.

La audición es lo más jodido que puedes hacerle a un artista. Te entregan algunos pedazos de papel la noche anterior y a las 9 de la mañana de la mañana siguiente esperan vender tu alma, con carisma. Prepandemia, significaba presentar una pluma de retención con su competencia, todos los cuales parecen borradores de usted. Algunos son más calientes, más altos o más experimentados. En realidad, tal vez eres un borrador de ellos.

Ahora, todos nos perdimos esa habitación. Al menos no tenía que preocuparse por todos los problemas técnicos de las reuniones virtuales.

Así que sentado con mis compañeros de reparto, solo se sentía natural para mí mostrar

ellos el video de la audición. Esperaba algunas risas. Que vino. Lo que no esperaba era cuánto golpeó en casa.

«No puedo creer que tengas un momento documentado de cómo se pueden tratar los actores terribles», dijo Molly Shannon.

«He estado queriendo publicarlo, pero siento que, ¿me gustaría ser cancelado?»

«¿Por qué te cancelarían?» alguien preguntó.

«¿O la lista negra? No lo sé. ¿No quiero arruinar la vida de un tipo?»

Nos quedamos despiertos hablando toda la noche, sin embargo, me agarré por la sensación de que estaba mirando por el borde de un acantilado y tratando de decidir si tenía las bolas para saltar.

Afuera, el sonido de las olas chocando suavemente en la orilla comenzó a sentir que me estaban incitando. Tal vez debería escribir un borrador de algo para publicar. Solo voy a cosplay por un segundo, sacaré todo de mi sistema..

Comencé a escribir un mensaje sincero lleno de frases como «Luz de cobertizo». Entonces lo eliminé todo. No se sentía bien. Se sintió demasiado sincero, demasiado barato, demasiado insincere. Entonces dejé que Instinct me guíe.

PSA Si eres un director de mierda, asegúrate de silenciar tu mierda en zoom mtgings

Era un poco demasiado fuerte, pero follarMe dije a mí mismo.

Piar. Copiar. Pasta. Correo.

Me senté en la cama, escuchando las olas que se volvieron más violentas. Eres un maldito idiotaParecían decir. No deberías haber hecho eso.

Tiré el teléfono al pie de la cama. Durante cinco minutos, me quedé allí, adornada, con las sábanas agrupadas debajo de mí, y mi cabeza mirando sobre el colchón, por peor. Pero mi teléfono permaneció en silencio.

Tal vez este es yendo a ser bueno. Este voluntad justo ser a divertido Recordatorio a intentar a hacer este proceso para actores un poco más fácilSeguí repitiendo antes de finalmente quedarme dormido.

«¿DÓNDE HAS ESTADO?» Phoebe me gritó por teléfono cuando me desperté unas horas más tarde.

«¿Qué quieres decir? He estado dormido».

«Lukas, ¿acabas de dejar caer el video viral más loco y te fuiste a dormir?»

«¿QUÉ?»

«¿Qué hice? ¿Qué voy a hacer?»

«Esto es increíble», dijo. «Joe Jonas acaba de darle su apoyo completo».

«¡Espera, ¿en serio? Caliente».

«¡Sí! Necesitas escucharme. Esto es algo bueno. Eres como completamente viral».

«¿Qué pasa si no quiero ser viral?»

«¿Por qué no querrías ser viral? Especialmente por algo tan divertido».

«Bueno … ¿y si se vuelven contra mí?»

“¿Por qué ‘ellos’ harían eso? Te aman y lo odian.

Es una situación de no perder «.

«Exactamente. No me gusta eso. Todo esto se está saliendo de control. Acabo de publicarlo como divertido, y ahora la gente lo es … enloqueciendo. ¿Qué pasa si descubren quién es? No quiero arruinar la vida de alguien,»

«Relájate. No lo nombraste. Y no hiciste nada malo. Publicaste una cinta de audición divertida».

«No quiero ser conocido como el chico de la etiqueta de la audición viral por el resto de mi carrera».

«Lukas. La gente no tiene la capacidad de atención para preocuparse por nada por más tiempo que, como un día. Disfruta tu momento al sol y también disfruta del sol literal en Hawai».

Mi teléfono era prácticamente un vibrador, perpetuamente lleno de notificaciones. Cada segundo trajo otro mensaje de texto, llamada y correo electrónico.

Durante los primeros minutos, estaba emocionado. Se sentía como si la picazón primaria que hubiera estado allí toda mi vida finalmente se había rayado. Cada ping era una microdosa de aprobación. El elogio venía de todas partes: Seth Macfarlane, los Jonas Brothers, personas que nunca esperaba saber que existía. Extraños de todo el mundo me felicitaron por lo compuesto, fuerte y valiente que era. En mi corazón, ¿creía que estas cosas eran ciertas? Bueno, no, pero …

Luego, comenzó a aparecer un temor que todo lo consume: había pasado toda mi vida rogando para ser visto, y ahora me habían visto, y quería esconderse.

Estaba petrificado de que iban a descubrir «la verdad». Qué era «la verdad», no sabía exactamente, como si un desnudo de mí en una posición poco halagadora apareció de repente en línea.

Cuando volví al set, los actores me apoyaron y felices de verme. Algunos incluso estaban orgullosos. Evité a los productores como la peste, que era agotador, teniendo en cuenta que estábamos en una plaga real.

Las luces y los sonidos familiares deberían haberse sentido como rutina. Pero no lo hicieron. Todo lo que pude imaginar fue la discusión que tendrían después del trabajo sobre la responsabilidad que era. Simplemente sabía que me iban a despedir y encontrar a alguien más para comer el culo en la cámara.

Me miré en el espejo, haciendo ese cliché «salpicar agua en tu cara» después de que sucede algo realmente traumático. No ayudó, simplemente rompió mis airpods.

También recibí mensajes de otros productores y directores; ¿Aparentemente todos los británicos suenan iguales? Porque todos me pidieron que confirmara que no eran ellos y que no merecían ser cancelados. Respondí algunas de sus solicitudes, confirmando a quién no. Sin embargo, solo desencadenó una reacción en cadena de extraños, exigiendo que diga quién era.

Este debe ser qué real famoso gente tener ganas dePensé. Así que fui a la persona famosa más confiable disponible para mí, Jennifer Coolidge.

«Coolidge, ¿qué diablos hice?» Pregunté, enrollándola en la barra de desayuno.

Luego se alejó del jugo de carpeta prensado y me dio el mejor consejo que he recibido. Palabras por las que he vivido desde entonces.

«¡¿A quién le importa?!» Ella dijo, mirándome con una sonrisa descarada y conspiradora. ¡¿A quién le importa?! Era como si me hubiera entregado el significado de la vida. Y en ese momento, Dios, lo creí.

Al día siguiente, me dije a mí mismo que no iba a revisar mi teléfono. Que me entregaría al universo, o lo que sea que eso signifique. En el momento en que me senté en una silla de playa, sonó mi teléfono. Un número desconocido.

Lo ignoré.

Luego sonó de nuevo. El mismo número. Y de nuevo.

Y de nuevo …

«¿Sí? ¿Hola? ¿Qué quieres …» Dije.

«Lukas, este es el cumplimiento de Covid. Poniste positivo. Por favor, la auto cuantina durante los próximos catorce días y no entra en contacto con nadie».

Mierda. Me había vuelto viral. De nuevo.