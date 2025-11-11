Luka Doncic tiene una reacción de tres palabras ante el regreso de LeBron James a los Lakers

guardia superestrella Luka Doncic estaba sonriendo de oreja a oreja después del Lakers de Los Ángeles mejoró a 8-3 el lunes por la noche con una victoria de 121-110 sobre el avispones de charlotte. Se mostró igualmente emocionado cuando se le preguntó sobre el inminente regreso de Lebron Jamesquien se espera que haga su debut en la temporada la próxima semana.

“No podemos esperar”, dijo Doncic en una poderosa reacción de tres palabras.

«Todos nosotros no podemos esperar. Es Bron, así que siempre es bueno tenerlo de regreso. Ojalá sea pronto», dijo Doncic sobre el regreso de James a la cancha. vía LakersNation.

De acuerdo a Shams Charania de ESPNSe espera que James se una a sus compañeros de los Lakers durante el tramo de tres partidos entre el 18 y el 23 de noviembre, cuando el equipo de JJ Redick se enfrentará al jazz de utah dos veces (en casa y fuera) y Los Angeles Clippers en casa. El partido más temprano posible sería el choque en casa del 18 de noviembre contra el Jazz.

El plan de los Lakers para LeBron James

James, que no participó en el campo de entrenamiento ni en la pretemporada, poco a poco está recuperando su forma física. De acuerdo a J.J. RedickJames ha sido asignado a la práctica con los South Bay Lakers de la G League, con su regreso a la vuelta de la esquina.

«LeBron James está en camino de practicar con la filial de la G League de Los Angeles Lakers, los South Bay Lakers, a finales de esta semana mientras se prepara para recuperarse de la ciática en su lado derecho, dijeron fuentes a ESPN», se lee. un informe de ESPN.

James, a quien le diagnosticaron ciática al comienzo de la temporada, se perdió los primeros 11 partidos de una temporada de su equipo por primera vez en su ilustre carrera de 23 años. De hecho, James nunca se perdió un partido inaugural de la temporada hasta este año, cuando se perdió el partido de la noche inaugural de los Lakers contra los guerreros del estado dorado el 22 de octubre.

¿Debería LeBron salir de la banca?

Algunos analistas han expresado su preocupación de que James, quien prospera con el balón en sus manos, pueda obstaculizar la química de los Lakers cuando regrese, especialmente considerando la hazañas en curso de Luka Doncic y Austin Reaves.

celtas de boston leyenda Pablo Pierce ha aconsejado a JJ Redick que sacar a James del banquillo.

“Cuando LeBron regresa, LeBron tiene que salir en el banquillo”, dijo en el “Certificado KG” podcast. “De la forma en que querías trabajar, él tuvo que salir la magistratura.»

«En lugar de estar ahí con Luka, sacas a Luka del juego y ahora diriges lo que Luca estaba haciendo», añadió el de 2008. NBA MVP de la final.

Otros, como Jeff Teaguehan advertido que el regreso de James podría “arruinar” la química de los Lakers.

“En este momento, tienen a estos jóvenes jugando a la defensiva y Bron dice, cuando tuvo esos momentos, ‘No voy a jugar a la defensiva’. Si no consigue piedra o algo así, Bron te dará actitud o algo así”. Teague dijo del regreso de James.

“En el futuro, veo que AR [Austin Reaves] y luka [Doncic] «Es el dúo dinámico, así que es hora de no forzar a Bron a salir, pero hermano, haz algo bueno para la franquicia».