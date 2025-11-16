Luka Doncic se burló de Giannis por lanzar un tiro libre

El Lakers de Los Ángeles y dólares de milwaukee tuvo uno de los enfrentamientos más emocionantes sobre el papel hasta el sábado por la noche. A los fanáticos de la NBA les encantó el potencial de Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic teniendo un enfrentamiento. Sin embargo, los Lakers superaron fácilmente a los Bucks con una victoria dominante gracias a que Doncic tuvo una actuación de MVP consecutivamente.

En un momento divertido del juego, Luka y Giannis chocaron. Doncic estaba furioso porque los árbitros le marcaron una falta para darle tiros libres a Antetokounmpo. Luka continuó quejándose hasta que el Greek Freak comenzó a lanzar sus tiros libres con la esperanza de conseguir dos puntos fáciles.

Giannis falló ambos seguidos, pero el segundo fallo fue más desgarrador cuando sorprendentemente lanzó el tiro libre sin siquiera tocar el aro. Doncic gritó en voz alta “la pelota no miente” y celebró la divertida falla en un momento ahora viral.

Luka Doncic rió el último

Tanto Antetokounmpo como Doncic tienen esencialmente el mismo trabajo todas las noches en este momento. Los Bucks tienen una ayuda mínima detrás de Giannis, con jugadores de rol en su mayoría más débiles y Myles Turner siendo el segundo mejor jugador como jugador ofensivo limitado. Antetokounmpo merece la mayor parte del crédito por el desempeño superior de los Bucks en lo que va de la temporada.

Doncic sí se beneficia de tener Austin Reaves, pero se le exige que haga más con LeBron James fuera de cada partido hasta este momento. Los Lakers esperan mucho más de Luka para publicar estadísticas de videojuegos todas las noches. Se espera que ambos jugadores tengan actuaciones de MVP todas las noches para que sus equipos tengan buenas posibilidades de victoria.

Antetokounmpo anotó 32 puntos y 10 rebotes, pero no fue suficiente. Milwaukee vio al resto de la alineación titular combinándose para lograr unos abismales 29 puntos. Doncic dominó con sus 41 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Reaves añadió 25 puntos para darle a los Lakers una victoria de 119-95 que estuvo en sus manos de principio a fin.

¿A Luka Doncic no le gusta Giannis Antetokounmpo?

Los fanáticos se preguntan si hay algún resentimiento adicional entre Antetokounmpo y Doncic después de las burlas. Ambas superestrellas se han elogiado mutuamente a lo largo de los años. Luka mostró más enfado con los árbitros que Giannis y celebró la mala decisión que provocó los tiros libres fallidos utilizando el infame eslogan de Rasheed Wallace.

Doncic tuvo los siguientes elogios para Antetokounmpo allá por 2022:

“Disfrutando [competing against him] «Es difícil porque quiero ganar, así que es difícil enfrentarme a un tipo así», dijo Luka después de una derrota ante Giannis. «Es el mejor jugador del mundo». NBA ahora mismo. Es casi imposible detenerlo. Es muy divertido verlo jugar, pero no es tan divertido ir contra él. Él mejora cada día. Trabaja muy duro, se nota”.

El respeto es mutuo como Antetokounmpo expresó su apoyo a Doncic después del Mavericks de Dallas Sorprendentemente lo cambió a la liga la temporada pasada. Giannis afirmó que el intercambio de un jugador del nivel de Luka sin previo aviso significa que nadie está a salvo, incluido él mismo. Doncic simplemente se divirtió a expensas de Antetokounmpo y consideró la venganza del balón aéreo contra los árbitros.