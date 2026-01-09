Luka Doncic de los Lakers reacciona a los resultados de la votación del Juego de Estrellas de la NBA

Lakers de Los Ángeles El base Luka Doncic todavía no puede creer que lidere la votación del Juego de Estrellas de la NBA de 2026 por un margen abrumador.

El NBA anunció del miércoles, Doncic (2.229.811) lidera a todos los jugadores en ambas conferencias, seguido por Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks (2.092.284), Nikola Jokic de los Denver Nuggets (1.998.560), Knicks de Nueva York‘ Jalen Brunson (1,916,497) y Tyrese Maxey (1,908,978) de los Philadelphia 76ers en el segundo regreso de los fanáticos.

Doncic se da cuenta de que es “bastante sorprendente” que tenga casi 200.000 votos de ventaja sobre Antetokounmpo, que ocupa el segundo lugar, y casi 250.000 votos de ventaja sobre cualquier otra persona en Occidente.

«Honestamente, lo hace [hit me a certain way]» Doncic dijo de fanáticos que aparecieron en masa para apoyar su caso como el jugador más popular de la NBA.

“Es la primera vez que me pasa eso [leading in All-Star Voting].

«Honestamente, es bastante sorprendente. Quiero decir, un niño de Eslovenia sólo podría soñar con eso. Soñar con estar en la NBA. Es bastante sorprendente, así que realmente aprecio todos los votos. Cuando vi los votos, definitivamente me impactó. Es increíble».

Luka Doncic: nueva cara de la NBA

Espantosamente, guerreros del estado doradoStephen Curry (1.844.903), LeBron James de los Lakers (1.059.855) y Kevin Durant de los Houston Rockets (997.386) terminaron fuera del top 5 en la votación general, mientras que solo Curry logró llegar al top 5 en la Conferencia Oeste.

Muchos analistas creen que Doncic se ha elevado ahora al estatus de nueva cara de la NBAcon varias otras métricas que también respaldan ese argumento. Desde que llegó a Los Ángeles, Doncic ha liderado la NBA en ventas de mercancías, participación en las redes sociales, vistas de YouTube, votación del Juego de Estrellas y casi todas las demás métricas para medir la popularidad de un jugador.

Doncic es también el jugador más visto en todas las plataformas de la NBA, con contenido que involucra a la estrella de los Lakers generando más de 845 millones de visitas al 22 de diciembre de 2025.

Alcanzando nuevas alturas con los Lakers

Si bien Doncic era una superestrella mundial incluso durante su tiempo con el Mavericks de Dallassu popularidad ha alcanzado nuevas alturas desde que fue traspasado a los Lakers. Incluso LeBron James, que se convirtió en la cara de la NBA mucho antes de llegar a Los Ángeles, vio un enorme aumento en su popularidad e intereses comerciales cuando se convirtió en un Laker.

Otro factor que juega a favor de Doncic es su edad. A sus 26 años, parece destinado a ser miembro de los Lakers durante al menos 10 años y posiblemente entregarles múltiples campeonatos. Se da cuenta del peso de la responsabilidad que conlleva ser el jugador número uno de los Lakers, una franquicia que ha sido representada por los más grandes.

«Kobe trajo tantos campeonatos aquí. LeBron trajo un campeonato aquí. Así que quiero ser el próximo en hacer eso, sin duda». dijo Doncic el año pasado. «Conocí a Kobe, estoy jugando con LeBron, cuando era un niño pequeño en Eslovenia, sólo quería jugar baloncesto. Sólo quería tocar la NBA. Y ahora estoy jugando con los mejores».

«Honestamente, compartir la cancha con él. Es la temporada número 23. Es una locura», dijo Doncic recientemente. «El solo hecho de compartir la cancha con él es especial. Él ve cosas que otras personas no pueden ver. Está aquí para ayudarnos a todos, así que es increíble. Es sólo su primer juego y juega increíble, así que estoy emocionado de jugar un poco más».