Luka Doncic de los Lakers analiza el valor de LeBron James en la cancha

Lebron James debutó en la temporada con el Lakers de Los Ángelesmientras derrotaban a los jazz de utah 140-126. La veterana superestrella se perdió los primeros 14 partidos de la temporada debido a una ciática. Tuvo un impacto instantáneo en su regreso, terminando su noche con un doble-doble y una estadística de 11 puntos, 12 asistencias, tres rebotes y un robo.

Durante su conferencia de prensa posterior al partido, Luka Doncic explicó por qué la presencia de LeBron en la cancha es tan importante para los Lakers.

«Honestamente, simplemente compartiendo lo que tenemos, es su temporada número 23». dijo Doncic, a través de Dave McMenamin de ESPN. «Es una locura, y es genial compartir eso con él; es especial. Él ve cosas que otras personas no pueden, así que está aquí para ayudarnos a todos, así que es increíble. Es sólo su primer juego y jugó de manera increíble, así que estoy emocionado de jugar un poco más».

Doncic también tuvo una gran noche. La estrella del futuro de los Lakers acabó el partido con 37 puntos, 10 asistencias, cuatro robos y 5 rebotes, disparando al 50% desde la cancha y al 81,3% desde la línea.

LeBron James de los Lakers critica a los críticos

Al hablar con los medios después del partido, LeBron cuestionó por qué su encaje con la rotación actual fue alguna vez un punto de discusión entre los medios.

«Ni siquiera entiendo por qué era una pregunta». Dijo LeBron, a través de Dave McMenamin de ESPN. «¿Qué les pasa a estas personas aquí? Puedo acertar con cualquiera. Así que, ya sabes, simplemente viendo los primeros 14 juegos de los muchachos, me perdí los primeros 14, simplemente observándolos y viendo».

LeBron continuó.

«Simplemente me estaba poniendo en una posición mientras miraba los juegos de cómo puedo ayudar al equipo y cómo puedo tener éxito para ayudar a esos muchachos. Todavía puedo ganar muchos ojos cuando conduzco el balón o tengo el balón, cosas de esa naturaleza».

A pesar de ser su primer partido de regreso, LeBron terminó la noche con 29 minutos de juego. Sin duda seguirá mejorando en las próximas semanas.

Austin Reaves de los Lakers le da un golpe divertido a LeBron

Mientras LeBron se preparaba para su regreso a la cancha, pasó algún tiempo con los South Bay Lakers de la G League. Al hablar con los medios después del partido, Austin Reaves Rápidamente bromeó diciendo que la estrella veterana es un jugador “bastante bueno de la G League”.

“Bastante buen jugador de la Liga G allí… El G lo crió… “Tuvo 12 asistencias y una pérdida de balón, nada mal… Se veía bien. Subió y bajó bien por el suelo. Es un buen jugador”. Bromeó Reaves.

El trío de Reaves, Doncic y LeBron ahora tendrá la tarea de establecer a los Lakers como una amenaza genuina en la Conferencia Oeste. Rob Pelinka tapó algunos de los huecos más grandes en la plantilla a lo largo de la temporada, por lo que los Lakers tienen el talento y la profundidad para ser una amenaza legítima.

Como siempre, LeBron tendrá un papel importante que desempeñar en el futuro, suponiendo que sus problemas de salud hayan quedado atrás. Los Lakers han comenzado la temporada de manera brillante, consiguiendo 11 victorias en 15 partidos. Si pueden seguir así, LeBron podría estar en camino de agregar otro campeonato a su legendario currículum.