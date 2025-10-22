Luka Doncic asume la culpa de las luchas de Deandre Ayton después del debut de los Lakers

Getty

Deandre Ayton primer partido oficial como Lakers de Los Ángeles no salió según lo planeado. El pívot de 7 pies pareció inseguro por momentos en la derrota del martes por 119-109 ante el guerreros del estado doradoy después del partido, incluso él admitió que todavía está descubriendo cómo encajar.

“Hoy me di cuenta de que probablemente soy un grande confuso”, Ayton dijo a los periodistas después del partido, informa Sports Illustrated. «Cuando puedo rodar y quedarme en el bolsillo, probablemente sea un poco difícil para ellos a veces. Estoy tan acostumbrado a que la liga tenga a ese hombre bajo conmigo, que a veces ni siquiera puedo terminar un rollo».

Ayton explicó que tiende a rondar el área de tiros libres para estar disponible para los pases en lugar de rodar con fuerza hacia el aro. “Quédate un poquito en el área de tiros libres, sólo para estar disponible”, dijo. «Tenemos que jugar más partidos como este contra grandes equipos para ver realmente cuál es la cobertura común y cómo juegan contra nosotros».

Los Lakers adquirieron a Ayton durante el verano para darle más equilibrio a su zona de ataque. Con Luka Doncic y Austin Reaves Al orquestar la ofensiva, el papel de Ayton como compañero de pick-and-roll es fundamental. Aún así, los primeros problemas de química aparecieron de inmediato. El jugador de 27 años terminó con 10 puntos, seis rebotes y un bloqueo con 5 de 7 tiros en 34 minutos.

Luka Doncic asume la responsabilidad del lento comienzo de Ayton

Tras la derrota, Doncic cargó con la culpa por los toques limitados de Ayton, diciendo que necesita involucrar a su nuevo gran hombre más a menudo en la ofensiva, según Bleacher Report. «Tengo que hacer un mejor trabajo, simplemente hablar con él, sobre lo que quiero y lo que él quiere», dijo Doncic a los periodistas. «Hoy fue culpa mía, probablemente no le di suficientes toques. Tengo que ayudarlo».

Doncic anotó 43 puntos y añadió nueve asistencias, pero admitió que su conexión con Ayton aún necesita tiempo para desarrollarse. Por su parte, la autoevaluación de Ayton dejó desconcertados a algunos fans. Su comentario de “gran confusión” reflejó el desafío de adaptarse a nuevos compañeros de equipo después de pasar su carrera en diferentes sistemas.

En esencia, Ayton se describió a sí mismo como impredecible dentro del pick-and-roll, alternando entre el posicionamiento en el rango medio y rodando directamente hacia la canasta. Esa variación, si bien es potencialmente útil, dificulta que los manejadores del balón anticipen dónde estará.

El analista de Bleacher Report, Andy Bailey, resumió los comentarios de Ayton como un caso de «demasiadas opciones», señalando que podrían surgir problemas de espaciamiento si no se compromete con un solo enfoque.

Los Lakers ven los dolores crecientes como parte del proceso

Por ahora, los Lakers parecen pacientes con su nueva alineación. Enfrentar a los veteranos Warriors en el primer partido supuso una dura prueba para un grupo que todavía se sentía cómodo. El entrenador en jefe Darvin Ham ha enfatizado la comunicación en ambos extremos de la cancha, un punto del que Ayton se hizo eco al hablar de la defensa.

«Siento que respondimos bastante bien a mi comunicación», dijo Ayton. «Obviamente, en algunas ejecuciones y posesiones finales en el lado defensivo, nos desconcertamos un poco. Fue en algunas posesiones donde debería haber hablado más o haber atacado temprano. Pero siento que mis guardias hicieron un buen trabajo confiando en mí».

Golden State anotó sólo 36 puntos en la pintura, una señal de que la presencia defensiva de Ayton todavía tuvo impacto. Los Lakers ahora buscarán consistencia en ambos extremos a medida que su núcleo se asiente.

Con altas expectativas para la carrera por el título, la química entre Doncic, Reaves y Ayton será fundamental. La voluntad del pívot de adaptarse y el compromiso de Doncic de involucrarlo podrían determinar qué tan rápido los Lakers encuentran su ritmo.